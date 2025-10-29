  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هوية تصميمية موحدة لمشاريع الأحساء

2025-10-29 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) في خطوة، تهدف إلى تعزيز الطابع المحلي والهوية الثقافية، تواصل أمانة الأحساء، أعمالها في تنفيذ عناصر جمالية وزخارف مستوحاة من العمارة الأحسائية في عدد من مكونات المشاريع البلدية، ضمن خططها لإبراز الهوية العمرانية.
المشهد الحضري
بدورها، أكدت أمانة الأحساء لـ((الوطن))، أن المدينة تاريخية، ذات طابع معماري، فريد يعكس ثقافتها الزراعية والتراثية، والحفاظ عليه يعني الاستمرار في سرد القصة الأحسائية بملامحها الأصلية، ويمكن لأمانة الأحساء، أن تساهم في تعزيز الهوية العمرانية من خلال تطبيق الهوية التصميمية الموحدة في المشاريع البلدية (الأرصفة، اللوحات، الحدائق، المجسمات)، وتشجيع الاستثمار في المباني ذات الطابع التراثي المعاصر، وإطلاق مسابقات تصميم تستلهم العمارة الأحسائية وتدمجها في المشهد الحضري الحديث
شبكة اليونسكو
أضافت أمانة الأحساء، أن من الرسائل التي ترغب أمانة الأحساء في إيصالها من خلال هذه المبادرة: أن المدينة الحديثة يمكن أن تكون جميلة ومتصلة بجذورها، وأن الهوية المحلية ليست عائقًا أمام التطور، بل ركيزة له، وأن الاهتمام بالتفاصيل الجمالية يعكس جودة الحياة واهتمام الأمانة بالمواطن والزائر، وأن الأحساء مدينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن من بين الخطط المستقبلية لأمانة الأحساء لتعزيز الهوية العمرانية والثقافية، تشمل الخطط المستقبلية: تطبيق الهوية المعمارية الأحسائية في مشاريع الجسور والأنفاق والمرافق العامة، وتطوير عدد من المباني بشكل يبرز الطابع الأحسائي التقليدي بأسلوب حديث، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في هذه المبادرات، من خلال: المحافظة على جمال المرافق العامة وعدم تشويهها، واقتراح أفكار فنية أو تصميمية تعبر عن الأحساء وهويتها، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات التي تطلقها الأمانة، ونشر الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية الهوية العمرانية المحلية.

