افتتاح ملتقى تهامة عسير للتاريخ والآثار

2025-10-29 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، افتتح محافظ محايل، محمد بن فلاح القرقاح، فعاليات ملتقى تهامة عسير في التاريخ والآثار، الذي يُقام تحت مظلة الجمعية التاريخية السعودية – فرع منطقة عسير، وذلك في المركز الشبابي بالحيلة في محافظة محايل.
وشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا، اشتمل على عدد من الأركان المتنوعة، شاركت فيها جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وعرضت من خلالها نماذج ومقتنيات تحكي عن تاريخ منطقة عسير وتراثها العريق، وتُبرز المعالم الأثرية البارزة التي تميز تهامة عسير عبر العصور.
كما تم خلال الملتقى توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز العمل المشترك في مجالات التاريخ والآثار والتنمية الثقافية، ودعم الجهود الرامية إلى توثيق الإرث الحضاري لمنطقة عسير والمحافظة عليه.
ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الجمعية التاريخية السعودية في نشر الوعي التاريخي والأثري، وتعزيز الاهتمام بالموروث الثقافي الوطني، من خلال إقامة البرامج العلمية والمعارض النوعية التي تُبرز غنى المنطقة بالمواقع التراثية والحضارية، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الثقافة والتراث الوطني.
وقدّم رئيس الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة عسير، الدكتور حسن الشوكاني، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للمبادرات الثقافية والمعرفية. كما عبّر عن شكره لسعادة محافظ محايل، الأستاذ محمد بن فلاح القرقاح، على تشريفه افتتاح الملتقى، ولجميع الجهات المشاركة والباحثين الذين أسهموا في إنجاح فعالياته، متمنيا أن يحقق هذا الملتقى أهدافه في إثراء المعرفة التاريخية، وتعزيز الاهتمام بتراث المنطقة العريق.

