افتتاح ملتقى تهامة عسير للتاريخ والآثار

افتتاح ملتقى تهامة عسير للتاريخ والآثار
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، افتتح محافظ محايل، محمد بن فلاح القرقاح، فعاليات ملتقى تهامة عسير في التاريخ والآثار، الذي يُقام تحت مظلة الجمعية التاريخية السعودية – فرع منطقة عسير، وذلك في المركز الشبابي بالحيلة في محافظة محايل.
وشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا، اشتمل على عدد من الأركان المتنوعة، شاركت فيها جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وعرضت من خلالها نماذج ومقتنيات تحكي عن تاريخ منطقة عسير وتراثها العريق، وتُبرز المعالم الأثرية البارزة التي تميز تهامة عسير عبر العصور.
كما تم خلال الملتقى توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز العمل المشترك في مجالات التاريخ والآثار والتنمية الثقافية، ودعم الجهود الرامية إلى توثيق الإرث الحضاري لمنطقة عسير والمحافظة عليه.
ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود الجمعية التاريخية السعودية في نشر الوعي التاريخي والأثري، وتعزيز الاهتمام بالموروث الثقافي الوطني، من خلال إقامة البرامج العلمية والمعارض النوعية التي تُبرز غنى المنطقة بالمواقع التراثية والحضارية، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الثقافة والتراث الوطني.
وقدّم رئيس الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة عسير، الدكتور حسن الشوكاني، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للمبادرات الثقافية والمعرفية. كما عبّر عن شكره لسعادة محافظ محايل، الأستاذ محمد بن فلاح القرقاح، على تشريفه افتتاح الملتقى، ولجميع الجهات المشاركة والباحثين الذين أسهموا في إنجاح فعالياته، متمنيا أن يحقق هذا الملتقى أهدافه في إثراء المعرفة التاريخية، وتعزيز الاهتمام بتراث المنطقة العريق.
