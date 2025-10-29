  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تأهيل مشروع ربط طريقي المؤسس والملك عبدالله بنجران

2025-10-29 11:13:52
(MENAFN- Al Watan) ضمن حزمة من المشاريع التنموية، تستهدف أمانة منطقة نجران بعض المواقع الحيوية من خلال إنشاء عدد من الطرق الفرعية، التي تعزز من رفع جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات البلدية التي تسهم في ازدهار المنطقة واستدامتها.
يأتي ذلك من خلال مشروع تأهيل وتطوير طريق شرق مستشفى الملك خالد بالمنطقة، الذي يربط بين طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، ويبلغ طوله 1400 م وعرضه 30 م، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين ريال.
وقد تم تصميم الطريق بحيث يحتوي على مسارين مروريين، بعرض 3.6 م لكل مسار، مع كتف أسفلتي داخلي بعرض 1.45 م، ومواقف طولية بعرض 2.5 م، ومنطقة سير للمشاة، وأحواض زراعية بعرض 3 م لكل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض 0.6 م.
وأوضحت أمانة نجران أن المشروع يضم أعمدة إنارة ديكورية بارتفاع 12 م، و70 عمودا على جانبي الطريق، وأعمال زراعة تشجيرية وثيل على مساحة 700 م، و40 لوحة إرشادية وتحذيرية.
وأشارت الأمانة نجران إلى أنها ساعية في مواصلة أعمالها التنموية بالمنطقة، بما يتحقق مع رؤية السعودية 2030 باتباع أفضل المواصفات والمعايير التي تعزز انسيابية الحركة المرورية، وسهولة التنقل بين الأحياء.

