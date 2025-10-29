تأهيل مشروع ربط طريقي المؤسس والملك عبدالله بنجران

403
تأهيل مشروع ربط طريقي المؤسس والملك عبدالله بنجران
(MENAFN- Al Watan) ضمن حزمة من المشاريع التنموية، تستهدف أمانة منطقة نجران بعض المواقع الحيوية من خلال إنشاء عدد من الطرق الفرعية، التي تعزز من رفع جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات البلدية التي تسهم في ازدهار المنطقة واستدامتها.
يأتي ذلك من خلال مشروع تأهيل وتطوير طريق شرق مستشفى الملك خالد بالمنطقة، الذي يربط بين طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، ويبلغ طوله 1400 م وعرضه 30 م، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين ريال.
وقد تم تصميم الطريق بحيث يحتوي على مسارين مروريين، بعرض 3.6 م لكل مسار، مع كتف أسفلتي داخلي بعرض 1.45 م، ومواقف طولية بعرض 2.5 م، ومنطقة سير للمشاة، وأحواض زراعية بعرض 3 م لكل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض 0.6 م.
وأوضحت أمانة نجران أن المشروع يضم أعمدة إنارة ديكورية بارتفاع 12 م، و70 عمودا على جانبي الطريق، وأعمال زراعة تشجيرية وثيل على مساحة 700 م، و40 لوحة إرشادية وتحذيرية.
وأشارت الأمانة نجران إلى أنها ساعية في مواصلة أعمالها التنموية بالمنطقة، بما يتحقق مع رؤية السعودية 2030 باتباع أفضل المواصفات والمعايير التي تعزز انسيابية الحركة المرورية، وسهولة التنقل بين الأحياء.
