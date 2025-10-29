الوكالة الذرية إيران لا تخصب اليورانيوم بشكل نشط وطهران لن نتفاوض تحت الإكراه

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنه لا يبدو أن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، لافتا إلى انه تم اكتشاف تحركات متجددة بالمواقع النووية الايرانية.وقال غروسي، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه رغم عدم تمكن مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، الا انهم لم يروا أي نشاط عبر الأقمار الاصطناعية يشير إلى أن طهران قد سرعت في إنتاجها لليورانيوم المخصب بشكل إضافي لما كانت قد جمعته قبل الحرب التي دامت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو الماضي.وأضاف «المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لاتزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة للعودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولم يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر. هذا أمر مهم للغاية».وتابع: رأى مفتشونا حركة حول المواقع التي يتم فيها تخزين المواد النووية. وفي ضوء عدم القدرة على الوصول إلى هذه المواقع، اضطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، والتي لا يمكن أن تظهر الكثير.وحذر غروسي من أن «هذا المخزون يمكن أن يسمح لإيران ببناء ما يصل إلى 10 قنابل نووية، إذا قررت تسليح برنامجها».من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة دائما للتفاوض لكن ليس تحت «الإكراه والإملاء».ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن عراقجي قوله خلال مشاركته في مؤتمر بجامعة تبريز إن «ايران لا تقبل أبدا التفاوض تحت الإكراه والإملاء ولن تتفاوض مع عدو متجبر مارس العدوان في خضم المفاوضات لأن أساس التفاوض يقوم على الحوار من منطلق المساواة».وأضاف أن «نافذة الديبلوماسية تظل مفتوحة حتى في أكثر الأيام عصفا»، مضيفا «في زمن أخطأ فيه البعض بالخلط بين الحوار والصفقات كان نهج إيران قائما على الحكمة والحفاظ على الكرامة وتأمين مصالح البلاد في المفاوضات لكننا لا نقبل أبدا بالتفاوض تحت الإكراه والإملاء».

