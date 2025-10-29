باكستان تعلن فشل المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة

أعلنت باكستان فشل المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان، متهمة كابول بـ «المراوغة» بعد أن أدت الاشتباكات بين الدولتين المتجاورتين إلى مقتل العشرات.وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية ـ تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر عبر منصة «إكس»: «لم تسفر المناقشات عن حل قابل للتطبيق».وأضاف «للأسف، لم يقدم الجانب الأفغاني أي ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل».وتابع «سنواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية شعبنا من التهديد الإرهابي»، متوعدا بـ «القضاء على الإرهابيين ومخابئهم وشركائهم وداعميهم».وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، الذي سبق أن حذر من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى «حرب مفتوحة»، أن «باكستان لا تحتاج سوى إلى استخدام جزء بسيط من ترسانتها للقضاء التام على نظام طالبان وإجباره على الاختباء في كهوفه».وتابع في منشور عبر «اكس» أن «نظام طالبان يدفع أفغانستان بشكل أعمى إلى صراع جديد، فقط من أجل الاحتفاظ بالسلطة التي استولى عليها والحفاظ على اقتصاد الحرب الذي يضمن له البقاء»، مضيفا أنه إذا كان قادة طالبان «مصممين على إلحاق الضرر مجددا بأفغانستان وشعبها البريء، فليكن ذلك».في المقابل، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالمتين قآني إن أي هجوم سيواجه بـ «رد حاسم يكون بمنزلة درس لباكستان ورسالة للآخرين».وقال قآني في حديث إلى وكالة «أريانا» الأفغانية للأنباء «بالتأكيد، لا نملك أسلحة نووية، ولكن خلال عشرين عاما من الحرب، لم ينجح حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا الولايات المتحدة في إخضاع أفغانستان».

