الحكومة السودانية تدعو إلى محاكمة الدعم السريع وأوروبا تندد بوحشيتها في الفاشر

دعت الحكومة السودانية إلى محاكمة قوات الدعم السريع بسبب أعمالها الوحشية ضد المدنيين في مدينة الفاشر التي أعلنت السيطرة عليها قبل أيام.وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الإعيسر، في مؤتمر صحافي أمس، أن «مليشيا الدعم السريع روعت المدنيين في الفاشر، كما روعت السكان في مدينة بارا بشمال كردفان وقتلتهم بدم بارد».جاء ذلك في وقت دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بوحشية قوات الدعم السريع إثر سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، مؤكدا أن هذا التطور يمثل نقطة تحول خطرة في النزاع الدائر وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان.وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بيان أمس إن استهداف المدنيين على أساس عرقي «يعكس وحشية قوات الدعم السريع»، مشددة على ضرورة إيقاف التصعيد فورا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736 وبالقانون الإنساني الدولي والتعهدات الواردة في إعلان جدة.وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، داعيا إلى السماح الفوري والآمن وغير المشروط للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين والسماح لمن يرغب في مغادرة المدينة من دون عوائق.وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار.وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع أطراف النزاع وشركائه الدوليين لحثهم على العودة إلى طاولة الحوار.كما نددت فرنسا بهجوم قوات الدعم السريع في الفاشر، معربة عن قلقها إزاء «فظائع» محتملة، وحثت الطرفين المتحاربين على «التفاوض المباشر».وأعرب ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن «قلق باريس الكبير إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع، بما في ذلك إعدامات ميدانية ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، وكذلك في بارا».وأضاف أن «فرنسا تحض قوات الدعم السريع على ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية من دون تمييز»، وتدعو «القوات المسلحة السودانية إلى إبداء تمييز وضبط للنفس في ردها من أجل حماية المدنيين».في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إن مسؤوليه الرئيسيين في السودان تلقيا أمرا من وزارة الخارجية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة من دون إعطاء أي تفسير.وأوضح برنامج الأغذية في بيان «يأتي قرار طرد المدير العام الوطني ومنسق حالات الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في لحظة حاسمة. فالحاجات الإنسانية في السودان أكبر من أي وقت مضى مع مواجهة أكثر من 24 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد».

MENAFN29102025000130011022ID1110268128