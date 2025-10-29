الولايات المتحدة تخفض قواتها في أوروبا الشرقية والـناتو يؤكد أنه مجرد تعديل للوضع القائم

أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه أبلغ مسبقا بخطة الولايات المتحدة خفض عديد قواتها المنتشرة في بلدانه الشرقية، واصفا الخطوة بأنها مجرد «تعديل» للوضع القائم ولا تنطوي على أي أمر «غير عادي».وقال مسؤول في الناتو «حتى مع هذا التعديل، فإن وجود القوات الأميركية في أوروبا يبقى أكبر مما كان عليه لسنوات عديدة، مع وجود عدد أكبر بكثير من القوات الأميركية في القارة مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل العام 2022»، مضيفا أن التزام واشنطن حيال الحلف ما زال «واضحا».وكان من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن خفض عديد قواتها في أوروبا بعد مراجعة لانتشارها العسكري حول العالم، لكن لم يتم بعد الإعلان رسميا عن أي تحرك.لكن وزارة الدفاع في رومانيا أشارت إلى خفض عدد القوات، مشيرة إلى أن واشنطن ستعلق مناوبات فرقة لديها عناصر في عدد من دول حلف شمال الأطلسي بينها بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر. ويثير احتمال الانسحاب الأميركي قلق الحلفاء، خصوصا بالنظر إلى المخاوف من إمكان سعي روسيا لمهاجمة دولة في الناتو خلال السنوات القليلة المقبلة إذا تراجعت حدة الحرب في أوكرانيا. لكن «الناتو» سارع للتقليل من أهمية الخطوة الأميركية. وأفاد «لدى الناتو خطط دفاعية ونعمل على لضمان حفاظنا على القوات والإمكانات الصحيحة لردع أي عدوان محتمل وتوفير اللازم من أجل دفاعنا الجماعي».من جهتها، أعلنت وزارة دفاع رومانيا في بيان، أن الولايات المتحدة أبلغتها وحلفاءها بأنها ستخفض قسما من قواتها المنتشرة على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.وأوضحت الوزارة أن «قرار الولايات المتحدة يقضي بتعليق مناوبات فرقة كان لديها عناصر في عدد من دول حلف شمال الأطلسي»، مشيرة إلى الإبقاء على ألف جندي أميركي على أراضيها بعد إعادة الانتشار هذه.وقال وزير الدفاع الروماني يونوت موستيانو خلال مؤتمر صحافي عقده بعد صدور بيان الوزارة «لا نتحدث عن انسحاب للقوات الأميركية، بل عن وقف مناوبات فرقة كانت تنشر عناصر لها في العديد من دول حلف شمال الأطلسي، بما فيها بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر».وأكد أن «نحو ألف جندي أميركي سيبقون في رومانيا للمساهمة في ردع أي تهديد وليشكلوا ضمانا لالتزام الولايات المتحدة حيال الأمن الإقليمي».وأضاف أن «القدرات الاستراتيجية لم تتبدل»، لافتا إلى أن «منظومة الدفاع المضادة للصواريخ في ديفيسيلو لا تزال تعمل في شكل كامل. وتبقى القاعدة الجوية في كامبيا تورزي موقعا أساسيا بالنسبة إلى العمليات الجوية والتعاون بين الحلفاء، في موازاة استمرار تطوير قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو. والعلم الأميركي سيظل مرفوعا في المواقع الثلاثة».وأشار إلى أن «مجموعة قتالية جوية ستبقى في قاعدة كوغالنيسيانو، كما كان الأمر قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا».

