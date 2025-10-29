بوتين يكشف مزايا صاروخ بوريفيستنيك ويعلن نجاح اختبار مسيرة بحرية نووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صاروخ كروز الذي يعمل بالدفع النووي «بوريفيستنيك» يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.وأوضح بوتين بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن: نظام الدفع النووي للصاروخ يمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة.وبينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المركب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوان، وهذا إنجاز هائل.وقال بوتين: «تم في الآونة الأخيرة، اختبار صاروخ متطور ذي مدى غير محدود ونظام دفع نووي، يتميز بمزايا لا تضاهى، يمكننا أن نفخر بإنجازات علمائنا ومتخصصينا ومهندسينا وعمالنا، الذين جعلوا كل هذا ممكنا».وأضاف ان «التقنيات النووية المستخدمة في «بوريفيستنيك» ستستخدم في البرنامج القمري، علاوة على ذلك، ستتمكن روسيا من تطبيق هذه التقنيات في الاقتصاد الوطني».وفي السياق، أعلن بوتين أيضا أن روسيا اختبرت مسيرة بحرية بقدرات نووية سميت «بوسيدون».وأكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي في تصريحات نقلتها سابقا وكالة «تاس» الرسمية للأنباء أن بوسيدون، وهي مسيرة تعمل تحت الماء ومصممة للردع النووي، قادرة على العمل على أعماق تزيد على كيلومتر واحد وبسرعات تراوح بين 60 و70 عقدة من دون إمكان رصدها.وقال بوتين: اختبرنا طوربيد «بوسيدون» المسير بمحرك نووي وصار إطلاقه من الغواصات ممكنا وبرأينا هذا نجاح كبير.وأضاف، لا مثيل لـ «بوسيدون» في العالم من حيث السرعة أو العمق الذي تصل إليه، مؤكدا ان قوته التدميرية أشد بكثير من صاروخ «سارمات» الاستراتيجي النووي العابر للقارات. وان اعتراض «بوسيدون» مستحيل.الجدير بالذكر أن «بوسيدون» هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.

MENAFN29102025000130011022ID1110268126