إسرائيل تعود لوقف النار في غزة بعد ضربات دامية ودعوات لضبط النفس

أعلن الجيش الإسرائيلي العمل مجددا وقف اطلاق النار في غزة بعد شنه سلسلة ضربات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع أدت إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني معظمهم من النساء وكبار السن والاطفال، فضلا عن سقوط ما لا يقل عن 200 جريح.وقال جيش الاحتلال في بيان أمس أنه بعد سلسلة من الغارات الواسعة التي استهدفت عشرات الأهداف وأكثر من 30 قياديا، تمت العودة «مجددا لاتفاق وقف اطلاق النار بعد خرقه من قبل حماس».وجاءت الغارات بعدما امر رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو الجيش بتوجيه ضربات «قوية فورية» على غزة، بعدما اتهم «حماس» بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار وقتل أحد جنوده ويدعى، يونا افرائيم فيلدباوم في رفح جنوبي القطاع.لكن الحركة نفت أن تكون هاجمت القوات الإسرائيلية، وقالت في بيان «نؤكد أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار».وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان من أن القيادة السياسية لحركة «حماس» لن تحظى بحصانة. وقال «لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة حماس.. لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق».وأضاف «سيتم قطع كل يد تمد على جندي إسرائيلي. لقد تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات بالتصرف بحزم ضد كل هدف لحماس وسيستمر في ذلك».واشار كاتس إلى أن إسرائيل حظرت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين بموجب قانون يستهدف «المقاتلين غير الشرعيين».وقال في بيان منفصل صادر عن مكتبه أمس إن زيارات الصليب الأحمر لهؤلاء المعتقلين في السجون «ستضر بأمن اسرائيل بشكل خطير». وبحسب القانون الاسرائيلي فإن فئة «المقاتلين غير الشرعيين» التي ادرجت ضمنه في 2002 تجيز اعتقالا من دون سقف زمني ومن دون اي اتهام على ان يعتقل الشخص المعني في سجون عسكرية.في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) في بيان أمس إن «الاحتلال كرر الذريعة ذاتها بمقتل جندي في رفح لكونها ذريعة جاهزة ومقبولة دوليا تتيح له هامشا سياسيا وأمنيا لتنفيذ عمليات اغتيال أو قصف محدد دون إعلان رسمي عن انهيار التهدئة».من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل اكثر من 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية التي شنت بذريعة مقتل جندي خلال هجوم في القطاع.وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس «نقل إلى المستشفيات أكثر من 101 مواطن بينهم 35 طفلا وعدد من النساء وكبار السن».وأضاف أن «الاحتلال شن عشرات الضربات الجوية وبالمدفعية على القطاع في خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف النار».وأفاد بسقوط اكثر من مئتي جريح في كافة مناطق القطاع منددا بـ«وضع كارثي ومرعب».وقالت السلطات الصحية في بيان القطاع «كانت ليلة عصيبة ودامية عاشها أهالي قطاع غزة أمس الاول جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي».وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن «غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال. إذ استهدف الاحتلال منازل مواطنين فلسطينيين وخيما تؤوي نازحين».وتعليقا على هذه التطورات، أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الضربات الإسرائيلية لا تهدد بسقوط وقف إطلاق النار، مشددا على حق إسرائيل في الرد على الهجوم على أحد جنودها.وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية أمس إن عناصر حماس «قتلوا جنديا إسرائيليا. لذا، فإن الإسرائيليين يردون. ويجب عليهم أن يردوا».في هذه الاثناء، دعا الاتحاد الأوروبي مختلف الأطراف في غزة إلى «احترام وقف إطلاق النار»، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة، مؤكدة «نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات».وقال الناطق باسم الطاقم الديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني «نجدد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، إلى مواصلة احترام وقف إطلاق النار».وأضاف «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار».كما دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إسرائيل إلى «ضبط النفس عسكريا لتجنب معاناة جديدة في غزة».كذلك حض فاديفول «حماس» على «احترام جزئيتها من الاتفاق، وإلقاء سلاحها»، وعلى أن «تسلم رفات الرهائن المتوفين».من جهتها، نددت الرئاسة التركية بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على غزة معتبرة أنه انتهاك لوقف إطلاق النار.وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران في تدوينة عبر حسابه على منصة (إن سوسيال) التركية إن الهجوم الأخير على غزة أظهر مرة أخرى أن الاحتلال الاسرائيلي يمثل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.وشدد دوران على ضرورة ان يظهر المجتمع الدولي عزما حقيقيا في إدانة سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.

