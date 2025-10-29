الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة على الدعم الخليجي الراسخ لفلسطين وحل الدولتين

أكدت دولة الكويت التزام دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ تجاه دولة فلسطين وشعبها والتزامها الثابت برؤية حل الدولتين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك المبادئ التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.جاء ذلك في بيان باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قرأته الملحق الديبلوماسي في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة مريم منصوري أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقالت منصوري «تتقدم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيدة فرنشيسكا ألبانيزي على جهودها القيمة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر والحصار المفروض على المدنيين».وأضافت ان المجموعة الخليجية تؤكد أهمية ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وما قدمته منذ إنشائها في عام 1993 فيما يخص الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأشارت إلى أن المجموعة الخليجية تؤكد دعمها الراسخ لدولة فلسطين وشعبها والتزامها الثابت برؤية حل الدولتين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك المبادئ التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأوضحت منصوري أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن رفضها للعقوبات التي فرضت على المقررة الخاصة وتؤكد أن مثل هذه الإجراءات تعد مساسا باستقلالية آليات حقوق الإنسان وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة.واشارت إلى ان الموقف الثابت للدول الخليجية تجسد عبر خطوات ملموسة لاسيما في سياق الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة حيث قدمت دعما إنسانيا واسعا للشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية بما في ذلك وكالة «الأونروا» وعبر كل الطرق والوسائل الممكنة بالإضافة إلى الداعمين السياسي والقانوني على كل الصعد وفي كل المحافل الدولية.وقالت ان المجموعة الخليجية رحبت بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وببدء تنفيذ وقف إطلاق النار استنادا إلى خطة السلام التي طرحها الرئيس الاميركي دونالد ترامب وذلك فيما يضمن وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل ووقف جميع محاولات الضم والتهجير وفتح الباب أمام عمليات إغاثة واسعة النطاق وبدء الجهود المبكرة للتعافي وإعادة الإعمار وصولا لخلق أفق جديد للسلام يعيد الأمل للشعب الفلسطيني بما يضمن حقه في تقرير المصير.واشارت إلى انه ومن جهة أخرى تؤكد دول المجلس على الدور المهم الذي يضطلع به المقررون الخواص والأفرقة العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان المنشأة لولايتهم وبما يتوافق مع احترام مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.وقالت ان المجموعة الخليجية تجدد دعمها الكامل للمقررة الخاصة فرنشيسكا ألبانيزي في أداء مهامها وتشدد على ضرورة تمكين آليات الأمم المتحدة من الاضطلاع بولايتها على النحو الكامل والمستقل بعيدا عن أي تسييس أو ضغط أو تهديد.

