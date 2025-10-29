الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة دعمها الكامل لإنهاء الحظر المفروض على كوبا

أكدت دولة الكويت مجددا دعمها الكامل لإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا وذلك التزاما بموقفها المبدئي الرافض لكل اشكال الاجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع احكام ومبادئ القانون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة بين الدول.وشددت دولة الكويت، في كلمة ألقتها الملحق الديبلوماسي علياء القطيفي امام الامم المتحدة في نيويورك، على تمسكها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بأحكام القانون الدولي التي ترفض الإجراءات الأحادية ذات الأثر السلبي على الشعوب.وقالت القطيفي «كما تؤمن بلادي بأن التنمية تشكل ركنا أساسيا لصون الأمن والسلم الدوليين وانطلاقا من هذا الإيمان حرصت على دعم الجهود الدولية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وعلى المساهمة في تمويل المشاريع التنموية والإنسانية في العديد من الدول الصديقة إيمانا منها بأن التعاون والتكافل هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار. لا العزلة أو القيود».واضافت انه «انطلاقا من هذه المبادئ تجدد دولة الكويت دعمها الكامل للقرار المعنون «ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على جمهورية كوبا» تأكيدا لموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي».واعربت دولة الكويت عن الامل في أن تسهم الجهود الديبلوماسية والسياسات المنفتحة الرامية إلى تعزيز الحوار وبناء الجسور في إيجاد مقاربات تحقق العدالة والتنمية وتسهم في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وقالت «لقد عبر المجتمع الدولي على مدى عقود متتالية وبأغلبية ساحقة عن رفضه القاطع للحظر المفروض على جمهورية كوبا الصديقة لما ترتب عليه من آثار إنسانية وتنموية جسيمة طالت قطاعات حيوية كالصحة والغذاء والتعليم والطاقة والتجارة»، مشيرة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن كوبا في مايو 2025 والتي تكشف عن ان الأضرار التراكمية الناجمة عن الحصار المفروض منذ أكثر من ستة عقود بلغت اكثر من 170 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على مسار التنمية والرفاه الاجتماعي للشعب الكوبي.واضافت ان «دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت المؤيد لقرارات الجمعية العامة الداعية إلى إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على جمهورية كوبا بشكل كامل وفوري وغير مشروط انسجاما مع مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبما يعزز العدالة والتنمية وحق الشعوب في العيش الكريم».كما اكدت ان دولة الكويت تولي اهمية قصوى بالتمسك بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام المساواة في الحقوق بين الشعوب وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة كركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين.وقالت انه انطلاقا من الرسالة التي يجسدها شعار الدورة الـ 80 للجمعية العامة «بالعمل معا نحقق نتائج أفضل» تؤكد دولة الكويت أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول منصفة وواقعية تنهي معاناة الشعب الكوبي وتفتح آفاقا جديدة للحوار البناء والتعاون بما يعزز مبادئ العدالة والتنمية ويكرس حق الشعوب في العيش الكريم.

