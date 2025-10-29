"الطيران المدني": اعتماد قانون الأرصاد الجوية الموحد لدول الخليج يدعم جهود مواجهة التحديات المناخية

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي أن الاجتماع الـ 17 للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد خطوة مهمة في مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات المشتركة ومناقشة القضايا الحيوية في مجالات الأرصاد والمناخ.وقال العتيبي في كلمته خلال الاجتماع الذي انطلق برئاسته في الكويت أمس إن الاجتماع يعكس العمل الخليجي المشترك الجاد والتعاون المثمر لتنفيذ المبادرات وأبرزها إنشاء شبكة متقدمة للإنذارات المبكرة بالكوارث الجوية والمناخية بين دول مجلس التعاون لتعزيز الجاهزية الإقليمية الدائمة لحماية الأرواح والممتلكات وتحقيقا لتطلعات القادة ومواطني دول المجلس، معربا عن الاعتزاز بدعم قادة دول مجلس التعاون للجهود المعنية بالأرصاد والمناخ وجعلها ركيزة أساسية في بناء المستقبل «إذ تأتي الأرصاد الجوية والمناخ ضمن مسيرة التنمية المستدامة».وأضاف أن اعتماد قانون الأرصاد الجوية الموحد لدول مجلس التعاون جاء تجسيدا لهذا الاهتمام الكريم ودعما لتكامل الجهود في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، معبرا عن الفخر بهذا التعاون البناء، متوجها بالشكر إلى الأمانة العامة على دعمها المستمر وجهودها المخلصة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.من جانبه، أكد رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الربعي في كلمته دعم ومساندة قادة دول المجلس لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات المواطن الخليجي نحو مزيد من التعاون والتكامل.وأشار الربعي إلى سعي الأمانة العامة الجاد نحو مزيد من التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ عبر التنسيق بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي تأكيدا على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة وتعزيز حضور دول المجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود الإقليمية والعالمية الهادفة إلى مواجهة تغير المناخ.وبين أن جدول الاجتماع حافل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم عبرها الوصول إلى قرارات بناءة منها مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية وسير عمل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وغيرها من الموضوعات التي تعزز الجهود المشتركة في مجال الأرصاد والمناخ بين دول المجلس.

MENAFN29102025000130011022ID1110268121