البعيجان: تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية ضمان لجودة الخدمات بدول الخليج

أكدت مراقب إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عائشة البعيجان أمس أهمية تعزيز المعايير المهنية والأخلاقية للعاملين في المهن الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن جودة الممارسة ويحمي حقوق المستفيدين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.جاء ذلك في تصريح أدلت به البعيجان لـ «كونا» بمناسبة مشاركتها بورشة «تحديث وتفعيل الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية» التي تنظمها «الجمعية الخليجية للاجتماعيين» ومقرها مملكة البحرين بحضور وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العلوي.وأوضحت البعيجان أن مشاركة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن جمعيات للنفع العام ومنظمات للمجتمع المدني ونخبة من أساتذة الجامعة المختصين بمجال العلوم الاجتماعية في الورشة تأتي انطلاقا من إيمان عميق وراسخ بأهمية تطوير العمل في المجال الاجتماعي لتحقيق رؤية «الكويت 2035» المتعلقة بالتنمية المستدامة.وأضافت أن المشاركة في الورشة تهدف إلى حشد الجهود من جميع المختصين لتحديث وتطوير ميثاق أخلاقي خليجي موحد ليكون دليلا سلوكيا لممارسي المهنة وعهدا وميثاقا يلتزم به كل ممارس للمهن الاجتماعية حيث يشكل الميثاق إطارا ديناميكيا متطورا يتوافق مع المتغيرات المجتمعية ويسهم في النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع.وأشارت إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على ضمان أعلى معايير النزاهة والمسؤولية المهنية في المهن الاجتماعية، مؤكدة أن مراجعة وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي خطوة أساسية لتعزيز جودة الممارسة وحماية المستفيدين ودعم الثقة المجتمعية.وشددت البعيجان على أن إشراك الممارسين والخبراء من مختلف دول المجلس في هذه المرحلة يشكل قيمة مضافة تسهم في توحيد الرؤى وبناء أرضية مشتركة لسياسات العمل الاجتماعي في المنطقة.واعربت في هذا المجال عن شكرها لوزارة التنمية الاجتماعية البحرينية وللجمعية الخليجية على تنظيمها لهذه الفعالية، مشيدة بحرصهما على توفير منصة مهنية تجمع المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل الاجتماعي المشترك والارتقاء بمعاييره.وتهدف الورشة إلى مراجعة وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي وتعزيز معايير السلوك المهني والأخلاقي للعاملين في المهن الاجتماعية بدول المجلس.كما تمثل منصة لتبادل الخبرات بين الممارسين والمختصين واستعراض التجارب الخليجية في تطبيق الميثاق.ويتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية وورش عمل تخصصية لمناقشة أبرز التحديات المعاصرة في الممارسة الاجتماعية وسبل تعزيز التكامل المهني بين الدول الأعضاء.

