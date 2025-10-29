"اليونسكو" تُعين بدور القاسمي سفيرة للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب



بدور القاسمي: الكتب تملك قدرة على إثراء العقول وسد الفجوات وبناء مجتمعات مرنة قائمة على المعرفة



الشارقة: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عن تعيين سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سفيرة للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب، تقديرا لجهود سموها العالمية في دعم النشر والتنمية التعليمية.وبصفتها رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيسة هيئة الشارقة للكتاب، كرست سموها مسيرتها لدعم الوصول إلى المعرفة والتعبير الإبداعي والتعليم باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة.وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي بهذه المناسبة: «يشرفني الانضمام إلى مهمة اليونسكو بصفتي سفيرة للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب. فالكتب تملك قدرة على إثراء العقول، وسد الفجوات، وبناء مجتمعات مرنة قائمة على المعرفة. وفي عالم يتغير بوتيرة متسارعة، فإن الاستثمار في القراءة والتعليم والوصول إلى الثقافة لم يعد خيارا، بل حاجة ضرورية، وهذا الدور يمثل مسؤولية واستمرارا لالتزامي بدعم التمكين من خلال الكتب، والتعليم، والمشاركة الثقافية. وأتطلع إلى العمل عن قرب مع اليونسكو لتعزيز هذه القيم وتوسيع آفاق التعلم والتعبير الإبداعي حول العالم».وتعد سمو الشيخة بدور القاسمي من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة النشر العالمية، إذ دخلت التاريخ كأول امرأة عربية تتولى رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) منذ تأسيسه عام 1896، وقادت خلال فترة رئاستها حوارات دولية حول حرية النشر وضمان الوصول العادل إلى المعرفة.ومن خلال تأسيسها وإدارتها لمجموعة كلمات، إحدى أبرز دور النشر في المنطقة، أسهمت سموها في تطوير صناعة الكتاب الحديثة في دولة الإمارات والعالم العربي. كما أسست عددا من المؤسسات المعرفية الرائدة، من بينها جمعية الناشرين الإماراتيين، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين (UAEBBY)، ومؤسسة «ثقافة بلا حدود»، وجميعها تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز صناعة النشر.وفي إطار رئاستها لهيئة الشارقة للكتاب، تشرف سموها على معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعد اليوم من أكبر وأهم الفعاليات الثقافية في العالم. وقد توسعت الهيئة في ظل قيادتها في حضورها الدولي، حيث مثلت الشارقة ضيف شرف في معارض كتب كبرى في الرباط وسيول ولندن وفرانكفورت.كما ترأست سموها اللجنة العليا لمشروع «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019»، الذي جعل من الإمارة مركزا عالميا للكتاب والحوار الثقافي، وتوج هذا الإنجاز بافتتاح بيت الحكمة، الصرح الثقافي والمعرفي الأيقوني الذي يجسد رؤية الشارقة في تعزيز تبادل المعرفة والابتكار.وعلى الصعيد الإنساني، كان لسموها دور محوري في انضمام دولة الإمارات إلى معاهدة مراكش التي تضمن وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية إلى الكتب، كما دعمت إعادة تأهيل مكتبات بيروت العامة بعد انفجار المرفأ عام 2020.وتعتبر سمو الشيخة بدور القاسمي أيضا مؤسسة مبادرة «بابليشر» (PublisHer)، وهي شبكة عالمية تجمع أكثر من ألف امرأة عاملة في قطاع النشر حول العالم، بهدف تعزيز المساواة والتنوع والتمثيل العادل في الصناعات الإبداعية.وفي تكريم دولي لجهودها البارزة في التعليم والتنمية الثقافية، منحت جامعة ليستر البريطانية سموها لقب أستاذة فخرية، لتكون أول من تنال هذا التكريم في تاريخ الجامعة، تقديرا لإسهاماتها في تمكين المرأة ودعم ثقافة القراءة لدى الأطفال.ويجسد تعيين سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو للتعليم وثقافة الكتاب رؤيتها الراسخة بأن الكتب والتعليم يشكلان الأساس لبناء مجتمعات منفتحة، مبدعة، وقائمة على المعرفة.