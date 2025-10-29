محافظ الفروانية: نسعى إلى تكامل الجهود الميدانية بما يخدم الأهالي ويعزز السلامة المرورية

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
محافظ الفروانية: نسعى إلى تكامل الجهود الميدانية بما يخدم الأهالي ويعزز السلامة المرورية

2025-10-29 11:12:51
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه صباح أمس مدير إدارة مرور الفروانية العقيد رائد السليمان، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة والإدارة العامة للمرور، بما يعزز الجهود الميدانية ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الحركة المرورية داخل المحافظة، وآليات الحد من الازدحام في المناطق الحيوية، إلى جانب متابعة الجهود المشتركة لتحسين السلامة المرورية وتعزيز الانسيابية في الطرق.
وأشاد المحافظ بجهود رجال المرور ودورهم المحوري في حفظ النظام وتنظيم السير.
من جانبه، أعرب السليمان عن شكره للشيخ عذبي الناصر لحرصه على دعم كل المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة المرورية وخدمة أهالي محافظة الفروانية.

