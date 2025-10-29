محافظ الفروانية: نسعى إلى تكامل الجهود الميدانية بما يخدم الأهالي ويعزز السلامة المرورية

403
محافظ الفروانية: نسعى إلى تكامل الجهود الميدانية بما يخدم الأهالي ويعزز السلامة المرورية
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه صباح أمس مدير إدارة مرور الفروانية العقيد رائد السليمان، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة والإدارة العامة للمرور، بما يعزز الجهود الميدانية ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الحركة المرورية داخل المحافظة، وآليات الحد من الازدحام في المناطق الحيوية، إلى جانب متابعة الجهود المشتركة لتحسين السلامة المرورية وتعزيز الانسيابية في الطرق.
وأشاد المحافظ بجهود رجال المرور ودورهم المحوري في حفظ النظام وتنظيم السير.
من جانبه، أعرب السليمان عن شكره للشيخ عذبي الناصر لحرصه على دعم كل المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة المرورية وخدمة أهالي محافظة الفروانية.
