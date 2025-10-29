  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"الكهرباء" تنتهي من تحديد نظام النوبات قريباً

2025-10-29 11:12:51
دارين العلي
أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء عن اقتراب قطاعات الوزارة من الانتهاء من تحديد النوبات الملائمة لطبيعة أعمالها، تمهيدا لرفعها لديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها.
وقالت المصادر إنه تم رفع كتب خاصة تتضمن النوبات التي تناسب كل قطاع من قبل مسؤولي القطاعات إلى وكيل الوزارة، وذلك بالتوافق مع النوبات التي حددها ديوان الخدمة المدنية.
ولفتت إلى ان اقرار نظام النوبات الجديد من شأنه أن يسهم في إعداد التقاييم السنوية بشكل سريع دون تأخير.
وأوضحت المصادر ان «ديوان الخدمة المدنية سبق أن طالب الوزارة بضرورة الالتزام بالنوبات المحددة في قراره رقم 12 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن التعويض عن العمل الإضافي ونظام النوبة».
وأشارت إلى حرص الوزارة على تنظيم نوبات العاملين فيها وفقا للقواعد والنظم التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
في سياق منفصل، ناقش مجلس إدارة الجهاز المركز للمناقصات العامة أمس 33 موضوعا يتعلق بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أبرزها، موضوع مناقصة تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية).
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن اللجنة المختصة بدراسة هذه المناقصة التي ستنتج 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا طلبت من الجهاز ضرورة تفعيل المادة 40 من قانون المناقصات العامة مع أول أرخص العطاءات وتفعيل المادة 60 من القانون ذاته وانتداب الوزارة لعمل موازنة تثمينية نظرا لارتفاع وتدني بعض البنود بشكل كبير عن أسعار السوق السائدة.

