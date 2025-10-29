آن كويستينن: 161 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين أوروبا ودول "التعاون"

أسامة ديابأعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن أن الكويت ستستضيف المنتدى التاسع للأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تحت شعار «معا من أجل ازدهار مشترك»، وذلك خلال يومي 5 و6 نوفمبر المقبل في مركز عبدالله السالم الثقافي.وأكدت السفيرة كويستينن أن استضافة الكويت لهذا الحدث البارز، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي لعام 2025، تعكس دورها المحوري في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس، مشيرة إلى أن المنتدى يشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الابتكار من الجانبين، بهدف ترجمة الطموحات إلى أفعال ملموسة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.وأضافت كويستينن أن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي السيد ماروش شيفتشوفيتش سيزور الكويت خصيصا للمشاركة في المنتدى، إلى جانب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد يوانيس تساكيريس، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج السيد لويجي دي مايو، الذين سيشاركون كمتحدثين رئيسيين في جلسات المنتدى.وأوضحت السفيرة أن المنتدى سيتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والابتكاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن منطقة الخليج تعد سادس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، فيما يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كشريك تجاري لدول المجلس، إذ بلغ حجم التجارة المتبادلة في السلع عام 2024 نحو 161.7 مليار يورو، ما يعكس عمق العلاقات التجارية القائمة والإمكانات الهائلة غير المستغلة بعد.وبينت كويستينن أن جلسات المنتدى ستغطي مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي والابتكار، تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بناء القدرات، وتمكين الشباب ورواد الأعمال. كما ستركز المناقشات على فرص التعاون في قطاعات رئيسية مثل السياحة، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتعليم، والصناعات الإبداعية، بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في تعزيز التنويع الاقتصادي ودفع النمو القائم على الابتكار.

