"زين" وفريق الغوص الكويتي ينفذان مهمة بيئية بجزيرة أم المرادم للحفاظ على التنوع البيولوجي

أعلنت زين الكويت عن تنظيم رحلة بيئية إلى جزيرة أم المرادم بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي فريق الغوص الكويتي، ضمن التزامها بدعم المبادرات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة، حيث شملت المهمة تركيب مرابط بحرية لتحديد مناطق الرسو الآمنة، ومراقبة صحة الشعاب المرجانية، إلى جانب حملة لتنظيف شواطئ الجزيرة.أتت هذه الخطوة لتعزيز حماية التنوع البيولوجي في بيئة الكويت، إذ تعد جزيرة أم المرادم من أهم مواطن السلاحف البحرية، وهي تشكل ملاذا طبيعيا يعتمد عليه آلاف الكائنات البحرية، وتواجه تحديات ناجمة عن التلوث والأنشطة الساحلية غير المستدامة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب تغير المناخ.تضمنت الرحلة تركيب المرابط البحرية لتحديد مناطق الرسو الآمنة، ومراقبة الشعاب المرجانية لمتابعة صحة الأنظمة البيئية البحرية، بالإضافة إلى تنظيف شواطئ الجزيرة، وشارك فيها فريق تمكين الشباب والشراكات المجتمعية في زين، والمتطوعين الشباب والأشبال من فريق الغوص الكويتي، في خطوة لتعزيز قيم الاستدامة لدى الجيل القادم منذ الصغر.وتتواصل هذه الجهود ضمن شراكة إستراتيجية ممتدة لأكثر من 28 عاما بين زين وفريق الغوص الكويتي، قدمت خلالها الشركة أربعة قوارب مجهزة بالكامل دعما لعمليات الفريق التطوعية، والتي أثمرت مئات المهام البيئية ورفع آلاف الأطنان من المخلفات وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.كما يسهم قارب زين في مهام تشمل تثبيت وصيانة المرابط حول الشعاب المرجانية، ورفع شباك الصيد والمخلفات والأنقاض، ورصد حالة الشعاب بصورة دورية ورفع التقارير للجهات المعنية.وتعد المرابط البحرية وسيلة صديقة للبيئة تسهل رسو القوارب واليخوت بطريقة آمنة وتحافظ على القيعان والشعاب، ما يحد من الأثر السلبي لوسائل الرسو التقليدية على الحياة الفطرية في محيط الجزر والسواحل الكويتية.وترتكز مبادرات زين البيئية على إستراتيجيتها المتكاملة للاستدامة، التي تركز على الحد من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني من خلال مبادرات عملية تشمل دعم الشراكات البيئية المحلية، وبرامج مراقبة الشعاب المرجانية، والمشاركة في مشاريع التشجير، وتمكين الشباب بمهارات الاستدامة، ودمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية ESG في سلسلة التوريد.كما تواصل الشركة الاستثمـــار فــــي حلول التكنولوجيا المبتكرة مثل روبوت تنظيف الشواطئ BeBot الذي يقوم بتمشيط وتصفية الرمال والتقاط النفايات المدفونة وجمع الأعشاب البحرية وتسوية مساحات الشاطئ.

