سيد عيسى: إدراج منتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين ضمن خطة "الشؤون" للسنة المالية المقبلة

بشرى شعبانكشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، عن إدراج الوزارة لمشروع إنشاء «منتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين»، الذي يقع على مساحة 133 ألف متر مربع، في المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية، وضمن خطتها الاستراتيجية وميزانيتها للسنة المالية المقبلة (2026/2027).وقال عيسى في تصريح صحافي، إنه في حال تجاوزت التكلفة النهائية الإجمالية للمشروع مبلغ الـ 60 مليون دينار، سيتم طرحه للاكتتاب العام أمام المواطنين، أسوة ببعض مشروعات الطاقة التي سبق طرحها، وعلى رأسها مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة والكهرباء وتحلية المياه في المرحلتين 2 و3.وأكد عيسى على سعي الوزارة الجاد، وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة د.أمثال الحويلة، إلى أن تكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، الذي يعد أبرز وأهم أهدافها تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الموارد المالية الحكومية غير النفطية.وأضاف: «يجري حاليا استكمال إجراءات الطرح الخاصة بالمشروع من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ستتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإجازة المشروع من الناحية القانونية، ثم رفعه إلى لجنة المناقصات المركزية لاختيار الاستشاري. وأوضح عيسى أن المشروع يضمن إنشاء منتجع عالمي في خدمات تأهيلية متكاملة، ينافس نظراءه في الدول الغربية المتطورة، ليكون مركزا خليجيا وإقليميا لتعزيز الخدمات المتخصصة لكبار السن دون الحاجة إلى السفر للدول الغربية، مشيرا إلى أن المشروع يعد تجسيدا حقيقيا لتحقيق رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى تعزيز الشراكة ودعم مبادرات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الخدمات الحياتية والتعليمية والمالية والرعاية الاجتماعية للمسنين، لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم. وأضاف أن «المنتجع سيشكل، عند اكتماله، واجهة متميزة توفر أعلى مستويات الرعاية، حيث يضم مسطحات خضراء ومجموعة من المباني لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والإدارية والأمنية، كما يضم فندقا من ذوي الـ 5 نجوم، ودارا للرعاية الإيوائية، ومركز توعية لحالات الزهايمر والضمور العصبي والتصلب المتعدد للأعصاب، لتأهيل المرضى وذويهم على كيفية التعامل مع درجات المرض، فضلا عن ناد صحي وتأهيلي ورياضي وثقافي، ومركز للعلاج الطبيعي التأهيلي، ومسابح للتأهيل الصحي والعلاجات المائية، والعلاج الصوتي، إضافة إلى ملاعب ومضمار مشي واستراحات، ومجمع مطاعم، وسينما، ومسجد، وخدمات المباني، والإدارة الخاصة بالمنتجع».

MENAFN29102025000130011022ID1110268114