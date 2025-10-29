  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الكويت تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين في مدينة الفاشر بالسودان

2025-10-29 11:12:50
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الدعم السريع إثر استهدافها للمدنيين الأبرياء العزل في مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيق. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها تأكيد الكويت على أهمية توفير الحماية للمدنيين في جمهورية السودان الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق، وعلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة اتساقا مع ما نص عليه إعلان جدة لعام 2023.
وأكدت موقف الكويت الثابت الداعي للوقف الفوري للعنف وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيق.

