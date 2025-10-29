403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين في مدينة الفاشر بالسودان
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الدعم السريع إثر استهدافها للمدنيين الأبرياء العزل في مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيق. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها تأكيد الكويت على أهمية توفير الحماية للمدنيين في جمهورية السودان الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق، وعلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة اتساقا مع ما نص عليه إعلان جدة لعام 2023.
وأكدت موقف الكويت الثابت الداعي للوقف الفوري للعنف وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيق.
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الدعم السريع إثر استهدافها للمدنيين الأبرياء العزل في مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيق. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها تأكيد الكويت على أهمية توفير الحماية للمدنيين في جمهورية السودان الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق، وعلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة اتساقا مع ما نص عليه إعلان جدة لعام 2023.
وأكدت موقف الكويت الثابت الداعي للوقف الفوري للعنف وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السجن 5 سنوات لمعارض للرئيس التونسي...
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار...
الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل لترسيخ ضم الضفة انتهاك للقانون الدولي...
طلبات الأردن: توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحفيز النمو الاجتماعي ...
رد فعل غريب من ألونسو على غضب فينيسيوس...
بصمات عصبية تترجم "جودة النوم" إلى مؤشرات صحة نفسية...