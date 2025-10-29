مبارك اليوسف: استكمال منظومة المراقبة الساحلية يونيو 2026 لدعم الأداء التشغيلي المتكامل





تلاحم الأجهزة الأمنية مصدر القوة ودافع لاستمرار النجاح والقدرة على مواجهة التحديات

إنشاء مراكز عمليات مزودة بأحدث التقنيات وأبراج رادارية مزودة بكاميرات حرارية متطورة



قال المدير العام للادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف إن اليوم الخاص لحرس الحدود وخفر السواحل الخليجي يعد مناسبة سنوية للاحتفاء بجهود أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل الخليجية بكل ما يحمله ذلك من معان وأهداف نبيلة.جاء ذلك في كلمة ألقاها العميد بحري الشيخ مبارك الصباح خلال فعالية أقامتها الإدارة العامة لخفر السواحل في قاعدة «صباح الأحمد» لخفر السواحل أمس الأربعاء بحضور ممثلي مديري خفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.وأضاف أن هذا اليوم هو منصة معرفية ومهنية لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق الميداني وترسيخ مفاهيم العمل الأمني المشترك بما يسهم في تعزيز أمن الحدود والمياه الإقليمية لدول مجلس التعاون.وبين أن الوحدة الخليجية وتلاحم الأجهزة الأمنية هما مصدر القوة ودافع لاستمرار النجاح والقدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.وذكر أن الإدارة العامة لخفر السواحل بدولة الكويت شهدت خلال العامين الماضيين خطوات تطويرية نوعية اتسمت بالتخطيط العلمي والنهج المؤسسي واستندت إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة القيادة والسيطرة البحرية.وأوضح أن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار مشروع تطوير منظومة المراقبة الساحلية الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ خفر السواحل إذ يجمع بين البنية التحتية الحديثة والأنظمة الرقمية المتقدمة بما يسهم في تعزيز القدرة التشغيلية والجاهزية الميدانية.وأضاف أن مراحل المشروع شملت تشغيل وحدة العمليات المتنقلة كمركز قيادة ميداني متكامل مجهز بأحدث أنظمة الاتصال والتحكم بما يتيح الاستجابة الفعالة للطوارئ والمهام الخاصة كما تم إطلاق المسيرات البحرية في خطوة سباقة على مستوى المنطقة مكنت خفر السواحل من تنفيذ مهام المراقبة والدوريات عن بعد بكفاءة عالية وأمان متقدم.واستعرض عددا من الإنجازات أهمها تشغيل نظام (جيوفيس) الذي يمثل البنية الرقمية الرئيسية للمنظومة حيث يربط جميع المواقع والمراكز والأبراج في نظام موحد يتيح المراقبة اللحظية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة وموثوقية عالية.وذكر الشيخ مبارك أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مراكز عمليات جديدة مزودة بأحدث التقنيات إلى جانب بناء أبراج رادارية حديثة مزودة بكاميرات حرارية متطورة في مواقع متعددة ضمن خطة شاملة لاستكمال منظومة المراقبة الساحلية وسيتم الانتهاء منها في شهر يونيو 2026 ويأتي ضمن هذا المسار أيضا تحديث الدلائل الملاحية واستبدالها بأخرى ذكية بما يعزز سلامة الملاحة ويدعم الأداء التشغيلي المتكامل. ونقل الشيخ مبارك الصباح تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتمنياته بأن تكون هذه المناسبة دافعا لمزيد من التعاون والتكامل بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول مجلس التعاون الخليجي. بدورها أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج في كلمتها أن هذه المناسبة «لا تقتصر على تمكين المرأة في القطاع الأمني فحسب بل تعبر عن رؤية دولة الكويت في دور المرأة بوصفها شريكا فاعلا في تحقيق السلام والتنمية المستدامة».وأضافت الشيخة جواهر الصباح أن هذه الرؤية تترجم التزامات دولة الكويت الوطنية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن الذي تتولاه وزارة الخارجية بالإشراف على تنفيذه من خلال اللجنة الوطنية المعنية بهذا القرار بالتعاون الوثيق مع وزارات وهيئات الدولة ومنها عدد من الوزارت هي (الدفاع) و(الداخلية) و(العدل) و(الإعلام) والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأمانة العامة للتخطيط والتنمية.