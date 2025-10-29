استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس، نائب القائد العام لقوات الدرك التركية «الجندرما» الفريق أول حسين كورت أوغلو، والوفد المرافق له، حيث بحث معه سبل تطوير التعاون بين الحرس الوطني وقوات الدرك التركية من خلال تنفيذ بنود بروتوكول التعاون المشترك.وأكد الفريق الركن حمد البرجس أهمية زيارة الوفد التركي استكمالا لتحقيق بنود بروتوكول التعاون، وما تم التوصل إليه من خطوات تنسيقية، خاصة في مجال التدريب وإقامة التمارين المشتركة. وقام نائب القائد العام لقوات الدرك التركية الفريق أول حسين كورت أوغلو والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات في الحرس الوطني، حيث كان في استقبالهم قائد التعزيز العميد الركن عبدالله صالح وقائد العمليات والتدريب العميد الركن صالح غنيم.واستمع الوفد إلى إيجاز عن المركز ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني حمايتها، ودوره في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة في الأزمات والأحداث الطارئة عبر الربط الآلي بين مركز عمليات الحرس الوطني مع وزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن الجهود المبذولة لمواكبة أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني.

