النائب الأول شهد أداء القسم لـ 7 خريجات في "الشرطة النسائية"



اليوسف تسلّم كتاب «منهج الدفاع عن النفس» عن أساسيات الفنون القتالية الواقعية من إعداد ملازم أول سعد المحجان



شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أداء القسم لعدد من منتسبات معهد الشرطة النسائية أمس الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية.وشمل أداء القسم عدد (4) خريجات من الدفعة الرابعة عشرة تم تعيينهن برتبة ملازم، واثنتين من الدفعة ذاتها برتبة وكيل ضابط، إضافة إلى خريجة من الدفعة الثالثة عشرة برتبة وكيل عريف، حيث أدين القسم أمام النائب الأول إيذانا ببدء مسيرتهن العملية في خدمة الوطن.وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم وتمكين الكوادر النسائية في العمل الأمني، وإتاحة الفرص أمام المرأة الكويتية للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، بما يعكس رؤية الوزارة نحو الارتقاء بأداء المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات.من جهة اخرى، تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأربعاء كتابا بعنوان «منهج الدفاع عن النفس»، من إعداد وتأليف ملازم أول سعد ناصر المحجان، وهو ضابط تدريب رياضي في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.ويتناول الكتاب أساسيات الدفاع عن النفس والفنون القتالية الواقعية، متضمنا شرحا مصورا لحركات الضرب والدفاع والركلات، إضافة إلى أساليب التعامل مع الأسلحة البيضاء وكيفية توقع الضربات من طريقة مسكة السلاح، بما يهدف إلى ترسيخ مفاهيم اللياقة القتالية وتطوير مهارات الطلبة في الميدان الأمني.هذا، وأكدت وزارة الداخلية حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المناهج التدريبية وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم للتعامل باحترافية مع مختلف المواقف الميدانية.