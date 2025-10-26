الخارجية الروسية: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة وتتطلب الجدية

403
الخارجية الروسية: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة وتتطلب الجدية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 10 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن المبادرة الخاصة بعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب "لا تزال قائمة" لكنها تتطلب "تحضيرات جدية" تضمن نجاح المحادثات بين الجانبين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد عرض خلال مكالمة هاتفية عقد لقاء مع الرئيس بوتين في العاصمة الهنغارية (بودابست) "وقد وافق الجانب الروسي وأعرب عن استعداده للتحضير للاجتماع".
واضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى لاحقا اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث تفاصيل المبادرة.
وأوضح أن "المحادثة الهاتفية بين الوزيرين كانت جيدة ومثمرة إلى درجة أن الجانب الأمريكي اعتبر أنه لا حاجة حاليا لعقد اجتماعات إضافية".
واكد أن "روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بالوتيرة التي تراها واشنطن مريحة".
وشدد على أن موسكو لا تسعى للتدخل في النقاشات الداخلية الجارية داخل الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية معتبرة أن "واشنطن تتعرض بالفعل لضغوط من أوروبا وكييف".
وأكد البيان أن روسيا "تعترف باستقلال أوكرانيا" لكنها "فوجئت بالتمييز الذي تعرض له سكان المناطق التي أصبحت الآن جزءا من روسيا وان مسألة الأراضي في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية تناقش بصيغ متنوعة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ال 22 أكتوبر الجاري إلغاء عقد الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في (بودابست) معربا عن رغبته في عقده لاحقا فيما أكد الرئيس بوتين أن المبادرة الأصلية جاءت من الجانب الأمريكي. (النهاية)
