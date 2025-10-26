  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخارجية الروسية: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة وتتطلب الجدية

2025-10-26 11:13:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 10 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن المبادرة الخاصة بعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب "لا تزال قائمة" لكنها تتطلب "تحضيرات جدية" تضمن نجاح المحادثات بين الجانبين.
وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد عرض خلال مكالمة هاتفية عقد لقاء مع الرئيس بوتين في العاصمة الهنغارية (بودابست) "وقد وافق الجانب الروسي وأعرب عن استعداده للتحضير للاجتماع".
واضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى لاحقا اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث تفاصيل المبادرة.
وأوضح أن "المحادثة الهاتفية بين الوزيرين كانت جيدة ومثمرة إلى درجة أن الجانب الأمريكي اعتبر أنه لا حاجة حاليا لعقد اجتماعات إضافية".
واكد أن "روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بالوتيرة التي تراها واشنطن مريحة".
وشدد على أن موسكو لا تسعى للتدخل في النقاشات الداخلية الجارية داخل الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية معتبرة أن "واشنطن تتعرض بالفعل لضغوط من أوروبا وكييف".
وأكد البيان أن روسيا "تعترف باستقلال أوكرانيا" لكنها "فوجئت بالتمييز الذي تعرض له سكان المناطق التي أصبحت الآن جزءا من روسيا وان مسألة الأراضي في إطار تسوية الأزمة الأوكرانية تناقش بصيغ متنوعة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ال 22 أكتوبر الجاري إلغاء عقد الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في (بودابست) معربا عن رغبته في عقده لاحقا فيما أكد الرئيس بوتين أن المبادرة الأصلية جاءت من الجانب الأمريكي. (النهاية)

