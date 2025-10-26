403
دوري زين الممتاز للقدم.. الجهراء يفوز على النصر (1 - 0) وكاظمة يتعادل مع الشباب (1 - 1)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) -- فاز فريق نادي الجهراء اليوم الأحد على نظيره النصر بهدف نظيف فيما تعادل (كاظمة) مع (الشباب) بهدف لرد وذلك ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) موسم (2025 - 2026).
ففي المباراة الأولى التي أقيمت على استاد علي صباح السالم وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي تمكن الجهراء من حسم نقاطها لمصلحته بهدف طلال العجمي في الدقيقة الـ68.
في المباراة الثانية التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام لم تكن هناك فرص حقيقة للتسجيل لكلا الفريقين فيما أهدر لاعب (كاظمة) سامسون ركلة جزاء في الدقيقة الـ26.
في شوط المباراة الثاني تمكن (كاظمة) من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ65 ليعادل (الشباب) النتيجة بهدف ماركوس ارثر في الدقيقة الـ87.
وتستكمل مباريات الجولة يوم غد الاثنين إذ يحل القادسية ضيفا على السالمية. (النهاية) م ي م
