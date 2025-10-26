  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة همدان الإيرانية

2025-10-26 11:13:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد منطقة (نهاوند) بمحافظة همدان غربي إيران دون تسجيل خسائر محتملة حتى الآن.
وذكر مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران في بيان أن "زلزالا بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة نهاوند بمحافظة همدان عند الساعة 39:19 دقيقة (حسب التوقيت المحلي) وعلى عمق تسعة كيلومترات عن سطح الأرض".
وأشار البيان إلى أن المنطقة تعرضت لتوابع زلزالية بقوة 5ر3 و8ر2 درجات على مقياس ريختر. (النهاية)

