زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة همدان الإيرانية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة همدان الإيرانية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد منطقة (نهاوند) بمحافظة همدان غربي إيران دون تسجيل خسائر محتملة حتى الآن.
وذكر مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران في بيان أن "زلزالا بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة نهاوند بمحافظة همدان عند الساعة 39:19 دقيقة (حسب التوقيت المحلي) وعلى عمق تسعة كيلومترات عن سطح الأرض".
وأشار البيان إلى أن المنطقة تعرضت لتوابع زلزالية بقوة 5ر3 و8ر2 درجات على مقياس ريختر. (النهاية)
م و
وذكر مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران في بيان أن "زلزالا بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة نهاوند بمحافظة همدان عند الساعة 39:19 دقيقة (حسب التوقيت المحلي) وعلى عمق تسعة كيلومترات عن سطح الأرض".
وأشار البيان إلى أن المنطقة تعرضت لتوابع زلزالية بقوة 5ر3 و8ر2 درجات على مقياس ريختر. (النهاية)
م و
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مصرف أبوظبي الإسلامي يفوز بالفئة الماسية من جائزة "نافس" تثميناً لدوره...
والد الطفل عمر: لا علاقة لذبابة النمر الأسود بوفاة ابني...
وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لأي حل حكيم بشأن برنامجه...
إزالة الألغام في غزة تحتاج إلى 30 عاما وأونروا تحذر من شتاء قارس ع...
المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تعقيدات التنفيذ بين الطموح السياسي والمع...
هل سيسمي ترمب القاعة الجديدة في البيت الأبيض باسمه؟...