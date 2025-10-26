403
قوات الاحتلال تهاجم (يونيفيل) في الجنوب وتستهدف سيارة في منطقة (بعلبك)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 10 (كونا) -- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الأحد تعرض جنودها لهجوم مزدوج بقنبلة من مسيرة وإطلاق نار من دبابة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.
وقالت (يونيفيل) في بيان لها إن "مسيرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة ل(يونيفيل) قرب بلدة (كفركلا) وألقت قنبلة وبعد لحظات أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام" من دون الحاق إصابات أو أضرار بأفراد القوة الدولية أو معداتهم.
وأشارت إلى أن ذلك "جاء عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه حيث حلقت مسيرة إسرائيلية فوق دورية (يونيفيل) بشكل عدواني وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيرة".
وجددت (يونيفيل) إشارتها إلى أن هذه الأفعال التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي "تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان" لافتة إلى أنها "تظهر استخفافا بسلامة وأمن جنود حفظ السلام" الذين ينفذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد صعد منذ أيام من وتيرة استهدافه للمناطق والسيارات والدراجات النارية وقد بلغت اليوم ثلاثة استهدافات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل شخص وإصابة ىخر في غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمالي شرق لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة في بيان له إن غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة (الحفير) في منطقة (بعلبك) أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح من الجنسية السورية.
وكان جيش الاحتلال قد استهدف في وقت سابق اليوم سيارة في بلدة (النبي شيت) في منطقة (بعلبك) أيضا موقعة قتيلا وسيارة أخرى في بلدة (الناقورة) أدت أيضا إلى سقوط قتيل. (النهاية)
