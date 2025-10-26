  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال تهاجم (يونيفيل) في الجنوب وتستهدف سيارة في منطقة (بعلبك)

2025-10-26 11:13:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 10 (كونا) -- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الأحد تعرض جنودها لهجوم مزدوج بقنبلة من مسيرة وإطلاق نار من دبابة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.
وقالت (يونيفيل) في بيان لها إن "مسيرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة ل(يونيفيل) قرب بلدة (كفركلا) وألقت قنبلة وبعد لحظات أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام" من دون الحاق إصابات أو أضرار بأفراد القوة الدولية أو معداتهم.
وأشارت إلى أن ذلك "جاء عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه حيث حلقت مسيرة إسرائيلية فوق دورية (يونيفيل) بشكل عدواني وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيرة".
وجددت (يونيفيل) إشارتها إلى أن هذه الأفعال التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي "تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسيادة لبنان" لافتة إلى أنها "تظهر استخفافا بسلامة وأمن جنود حفظ السلام" الذين ينفذون المهام التي كلفهم بها مجلس الأمن في جنوب لبنان.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد صعد منذ أيام من وتيرة استهدافه للمناطق والسيارات والدراجات النارية وقد بلغت اليوم ثلاثة استهدافات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل شخص وإصابة ىخر في غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمالي شرق لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة في بيان له إن غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة (الحفير) في منطقة (بعلبك) أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح من الجنسية السورية.
وكان جيش الاحتلال قد استهدف في وقت سابق اليوم سيارة في بلدة (النبي شيت) في منطقة (بعلبك) أيضا موقعة قتيلا وسيارة أخرى في بلدة (الناقورة) أدت أيضا إلى سقوط قتيل. (النهاية)

