مدير البعثة الكويتية بالألعاب الآسيوية يهنئ البطلة ياسمين وليد بحصولها على الذهبية بالوثب العالي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

المنامة - 26 - 10 (كونا) -- هنأ مدير البعثة الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب أمين السر المساعد في اللجنة الاولمبية الكويتية الكابتن علي المري اليوم الاحد البطلة الكويتية ياسمين وليد بحصولها على الميدالية الذهبية في مسابقات الوثب العالي ضمن منافسات الدورة المقامة في البحرين حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقال المري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ما قدمه اللاعبون من مستوى فني وأداء احترافي مشرف في جميع المسابقات يعكس ما تزخر به الكويت من ابطال حقيقيين قادرين على المنافسة وصناعة الفارق في البطولات الخارجية مؤكدا ان هذه النتائج تمثل ثمرة العمل المؤسسي الذي تتبناه اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات المعنية.

ولفت إلى أن المشاركة في البطولات الكبرى تسهم في رفع كفاءة اللاعبين وصقل تجاربهم الاحترافية مبينا ان اللجنة تولي اهتماما خاصا بالمنتخبات الشبابية باعتبارهم مستقبل الرياضة الكويتية وتسعى بشكل متواصل الى تمكين عناصر الازرق الشاب وتوفير البيئة المثلى لتطويرهم.

وأعرب عن تمنياته بان يوفق جميع المشاركين في تحقيق نتائج متقدمة واستكمال مسيرة الانجاز لرفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد بجهود مملكة البحرين في تنظيم واستضافة الدورة وتسخير الامكانات اللازمة بما يعكس قدرة دول الخليج على انجاح الاحداث الرياضية الكبرى.

ومن جانب آخر أشاد المري بتأهل المنتخب الكويتي للشباب لكرة اليد الى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة (24 - 19) ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.

واثنى على مشاركة فرسان الكويت في منافسات الفروسية (قفز الحواجز) بالدورة الاسيوية الثالثة للشباب مشيدا بالروح التنافسية العاليةالتي ظهروا بها في هذا المحفل القاري.

‏وقدم مدير البعثة الكابتن علي المري في وقت سابق اليوم درعا تذكاريا إلى نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة أحمد عبدالغفار تقديرا لما تقدمه اللجنة المنظمة من تعاون ودعم وتسهيلات للبعثات المشاركة في الدورة. (النهاية) خ ن ع / م ع ح ع