مدير البعثة الكويتية بالألعاب الآسيوية يهنئ البطلة ياسمين وليد بحصولها على الذهبية بالوثب العالي

مدير البعثة الكويتية بالألعاب الآسيوية يهنئ البطلة ياسمين وليد بحصولها على الذهبية بالوثب العالي
المنامة - 26 - 10 (كونا) -- هنأ مدير البعثة الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب أمين السر المساعد في اللجنة الاولمبية الكويتية الكابتن علي المري اليوم الاحد البطلة الكويتية ياسمين وليد بحصولها على الميدالية الذهبية في مسابقات الوثب العالي ضمن منافسات الدورة المقامة في البحرين حتى 31 أكتوبر الجاري.
وقال المري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ما قدمه اللاعبون من مستوى فني وأداء احترافي مشرف في جميع المسابقات يعكس ما تزخر به الكويت من ابطال حقيقيين قادرين على المنافسة وصناعة الفارق في البطولات الخارجية مؤكدا ان هذه النتائج تمثل ثمرة العمل المؤسسي الذي تتبناه اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات المعنية.
ولفت إلى أن المشاركة في البطولات الكبرى تسهم في رفع كفاءة اللاعبين وصقل تجاربهم الاحترافية مبينا ان اللجنة تولي اهتماما خاصا بالمنتخبات الشبابية باعتبارهم مستقبل الرياضة الكويتية وتسعى بشكل متواصل الى تمكين عناصر الازرق الشاب وتوفير البيئة المثلى لتطويرهم.
وأعرب عن تمنياته بان يوفق جميع المشاركين في تحقيق نتائج متقدمة واستكمال مسيرة الانجاز لرفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية.
وأشاد بجهود مملكة البحرين في تنظيم واستضافة الدورة وتسخير الامكانات اللازمة بما يعكس قدرة دول الخليج على انجاح الاحداث الرياضية الكبرى.
ومن جانب آخر أشاد المري بتأهل المنتخب الكويتي للشباب لكرة اليد الى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة (24 - 19) ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.
واثنى على مشاركة فرسان الكويت في منافسات الفروسية (قفز الحواجز) بالدورة الاسيوية الثالثة للشباب مشيدا بالروح التنافسية العاليةالتي ظهروا بها في هذا المحفل القاري.
وقدم مدير البعثة الكابتن علي المري في وقت سابق اليوم درعا تذكاريا إلى نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة أحمد عبدالغفار تقديرا لما تقدمه اللجنة المنظمة من تعاون ودعم وتسهيلات للبعثات المشاركة في الدورة. (النهاية) خ ن ع / م ع ح ع
