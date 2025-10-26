  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مسؤول روسي: دفاعاتنا الجوية أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية بينها ست استهدفت موسكو

2025-10-26 11:13:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 10 (كونا) -- أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير ست طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو منذ صباح اليوم دون وقوع أية أضرار أو إصابات بشرية.
وقال سوبيانين في بيان عبر منصة (تلغرام) إن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تصدت للطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة العاصمة اليوم في أوقات متفرقة مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تتواجد في مواقع سقوط الحطام لتأمين المناطق المتضررة والتعامل مع آثار الحادث.
وأضاف أن "المسلحين الأوكرانيين يحاولون يوميا استهداف منشآت مدنية في المناطق الروسية باستخدام طائرات مسيرة" مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي الروسية "تتصدى بنجاح لمعظم تلك الهجمات العدائية".
وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع الماضية بينها 19 فوق أراضي مقاطعة (بيلغورود) وست فوق مقاطعة موسكو.
وأكدت الوزارة أن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة مشيرة إلى استمرار عمل منظومات الدفاع الجوي على تأمين الأجواء الروسية في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. (النهاية) دان / م م ج

