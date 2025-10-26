مسؤول روسي: دفاعاتنا الجوية أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية بينها ست استهدفت موسكو

403
مسؤول روسي: دفاعاتنا الجوية أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية بينها ست استهدفت موسكو
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 10 (كونا) -- أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير ست طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو منذ صباح اليوم دون وقوع أية أضرار أو إصابات بشرية.
وقال سوبيانين في بيان عبر منصة (تلغرام) إن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تصدت للطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة العاصمة اليوم في أوقات متفرقة مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تتواجد في مواقع سقوط الحطام لتأمين المناطق المتضررة والتعامل مع آثار الحادث.
وأضاف أن "المسلحين الأوكرانيين يحاولون يوميا استهداف منشآت مدنية في المناطق الروسية باستخدام طائرات مسيرة" مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي الروسية "تتصدى بنجاح لمعظم تلك الهجمات العدائية".
وفي السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع الماضية بينها 19 فوق أراضي مقاطعة (بيلغورود) وست فوق مقاطعة موسكو.
وأكدت الوزارة أن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة مشيرة إلى استمرار عمل منظومات الدفاع الجوي على تأمين الأجواء الروسية في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. (النهاية) دان / م م ج
