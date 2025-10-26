  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على زيمبابوي

2025-10-26 11:13:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 26 – 10 (كونا) -- دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف اليوم الأحد إلى الرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات الدولية المفروضة على جمهورية زيمبابوي مؤكدا تضامن الاتحاد الكامل مع هذا البلد الإفريقي ومع مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) في موقفها الرافض لهذه الإجراءات.
وقال يوسف في بيان بمناسبة الاحتفال الإقليمي بـ(يوم مكافحة العقوبات) الذي يتزامن مع انعقاد قمة مجموعة (تنمية الجنوب الإفريقي) إن العقوبات الأحادية المفروضة على زيمبابوي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد معربا عن "قلقه البالغ" إزاء استمرارها رغم آثارها السلبية على حياة المواطنين.
وأوضح أن هذه العقوبات قيدت قدرة زيمبابوي على الوصول إلى التمويل الدولي وأعاقت تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفعت تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مما أثر بشكل مباشر على جهود البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف أن استمرار فرض هذه الإجراءات“يقوض الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها" كما يعيق مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة الجنوب الإفريقي مجددا التزام الاتحاد بمواصلة حشد الدعم الدولي لزيمبابوي إلى حين رفع العقوبات بشكل كامل بما يمكنها من استعادة زخمها التنموي والإسهام بفعالية في نهضة القارة الإفريقية.
وتعود العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على زيمبابوي منذ مطلع الألفية الجديدة إلى اتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات انتخابية وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من المسؤولين والشركات الزيمبابوية وهي العقوبات التي يطالب الاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي برفعها بشكل فوري. (النهاية)

