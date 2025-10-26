الاتحاد الإفريقي يدعو إلى الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على زيمبابوي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على زيمبابوي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط – 26 – 10 (كونا) -- دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف اليوم الأحد إلى الرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات الدولية المفروضة على جمهورية زيمبابوي مؤكدا تضامن الاتحاد الكامل مع هذا البلد الإفريقي ومع مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) في موقفها الرافض لهذه الإجراءات.
وقال يوسف في بيان بمناسبة الاحتفال الإقليمي بـ(يوم مكافحة العقوبات) الذي يتزامن مع انعقاد قمة مجموعة (تنمية الجنوب الإفريقي) إن العقوبات الأحادية المفروضة على زيمبابوي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد معربا عن "قلقه البالغ" إزاء استمرارها رغم آثارها السلبية على حياة المواطنين.
وأوضح أن هذه العقوبات قيدت قدرة زيمبابوي على الوصول إلى التمويل الدولي وأعاقت تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفعت تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مما أثر بشكل مباشر على جهود البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف أن استمرار فرض هذه الإجراءات“يقوض الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها" كما يعيق مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة الجنوب الإفريقي مجددا التزام الاتحاد بمواصلة حشد الدعم الدولي لزيمبابوي إلى حين رفع العقوبات بشكل كامل بما يمكنها من استعادة زخمها التنموي والإسهام بفعالية في نهضة القارة الإفريقية.
وتعود العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على زيمبابوي منذ مطلع الألفية الجديدة إلى اتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات انتخابية وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من المسؤولين والشركات الزيمبابوية وهي العقوبات التي يطالب الاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي برفعها بشكل فوري. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
وقال يوسف في بيان بمناسبة الاحتفال الإقليمي بـ(يوم مكافحة العقوبات) الذي يتزامن مع انعقاد قمة مجموعة (تنمية الجنوب الإفريقي) إن العقوبات الأحادية المفروضة على زيمبابوي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد معربا عن "قلقه البالغ" إزاء استمرارها رغم آثارها السلبية على حياة المواطنين.
وأوضح أن هذه العقوبات قيدت قدرة زيمبابوي على الوصول إلى التمويل الدولي وأعاقت تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفعت تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مما أثر بشكل مباشر على جهود البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها الوطنية 2030.
وأضاف أن استمرار فرض هذه الإجراءات“يقوض الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها" كما يعيق مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة الجنوب الإفريقي مجددا التزام الاتحاد بمواصلة حشد الدعم الدولي لزيمبابوي إلى حين رفع العقوبات بشكل كامل بما يمكنها من استعادة زخمها التنموي والإسهام بفعالية في نهضة القارة الإفريقية.
وتعود العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على زيمبابوي منذ مطلع الألفية الجديدة إلى اتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات انتخابية وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من المسؤولين والشركات الزيمبابوية وهي العقوبات التي يطالب الاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي برفعها بشكل فوري. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مصرف أبوظبي الإسلامي يفوز بالفئة الماسية من جائزة "نافس" تثميناً لدوره...
والد الطفل عمر: لا علاقة لذبابة النمر الأسود بوفاة ابني...
وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لأي حل حكيم بشأن برنامجه...
إزالة الألغام في غزة تحتاج إلى 30 عاما وأونروا تحذر من شتاء قارس ع...
المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تعقيدات التنفيذ بين الطموح السياسي والمع...
هل سيسمي ترمب القاعة الجديدة في البيت الأبيض باسمه؟...