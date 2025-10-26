موجز أخبار نشرة كونا الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء؛ الإدارة العامة للطيران المدني تفتتح برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي.

رام الله - بدء مشروع كويتي لإيواء النازحين في شمال قطاع غزة تنفذه جمعية "نماء الخيرية" لتوفير أكثر من 100 خيمة إيواء متكاملة بالتعاون مع مؤسسات محلية معتمدة لدى وزارة الخارجية الكويتية.

القاهرة - المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة يدشن قافلة مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة تضم 33 شاحنة محملة بسلال غذائية ومواد أساسية أخرى.

الكويت - اكتشاف معبد من العصر البرونزي في جزيرة فيلكا يعود إلى 4 آلاف عام.

الرياض - الكويت تشارك في اجتماع الرياض التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بوفد يرأسه سفير الكويت بالسعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

كوالالمبور- الرئيس دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمم متصلة؛ في أول زيارة يجريها رئيس أمريكي إلى ماليزيا منذ عقد.

نيودلهي - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعلن في كلمة بالفيديو أمام قمة "الآسيان - الهند" أن القرن الحالي هو "قرن الهند والآسيان" اللذين يشكلان معا ربع سكان العالم.

كوالالمبور - الرئيس دونالد ترامب يشهد على هامش قمة الآسيان مراسم توقيع اتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند البلدين اللذين خاضا نزاعا طويلا تسبب في حركة نزوح واسعة.

كوالالمبور- الرئيس دونالد ترامب يلمح إلى زيارة محتملة من نظيره الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة ويتوقع اتفاقا بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل قمتهما المرتقبة الخميس المقبل في كوريا الجنوبية. (النهاية) ه س ص