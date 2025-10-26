موجز أخبار نشرة كونا الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز أخبار نشرة كونا الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
رام الله - بدء مشروع كويتي لإيواء النازحين في شمال قطاع غزة تنفذه جمعية "نماء الخيرية" لتوفير أكثر من 100 خيمة إيواء متكاملة بالتعاون مع مؤسسات محلية معتمدة لدى وزارة الخارجية الكويتية.
القاهرة - المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة يدشن قافلة مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة تضم 33 شاحنة محملة بسلال غذائية ومواد أساسية أخرى.
الكويت - اكتشاف معبد من العصر البرونزي في جزيرة فيلكا يعود إلى 4 آلاف عام.
الرياض - الكويت تشارك في اجتماع الرياض التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بوفد يرأسه سفير الكويت بالسعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.
كوالالمبور- الرئيس دونالد ترامب يصل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمم متصلة؛ في أول زيارة يجريها رئيس أمريكي إلى ماليزيا منذ عقد.
نيودلهي - رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعلن في كلمة بالفيديو أمام قمة "الآسيان - الهند" أن القرن الحالي هو "قرن الهند والآسيان" اللذين يشكلان معا ربع سكان العالم.
كوالالمبور - الرئيس دونالد ترامب يشهد على هامش قمة الآسيان مراسم توقيع اتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند البلدين اللذين خاضا نزاعا طويلا تسبب في حركة نزوح واسعة.
كوالالمبور- الرئيس دونالد ترامب يلمح إلى زيارة محتملة من نظيره الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة ويتوقع اتفاقا بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل قمتهما المرتقبة الخميس المقبل في كوريا الجنوبية. (النهاية) ه س ص
