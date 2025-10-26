  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"بي نت" تبرم اتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة "نوكيا"

2025-10-26 11:12:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬الفايبر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬إطارية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نوكيا‮»‬‭.‬

تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدعم‭ ‬الفني،‭ ‬والتدريب،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬التقنية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬كوادر‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاهزيتها‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتشمل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬التشغيلية‭ ‬والفنية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬ببناء‭ ‬منظومة‭ ‬مستدامة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميّز‭ ‬التقني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬جابر‭ ‬الحقباني‭ ‬الدوسري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تجسّد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‮»‬‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬‮«‬بتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬العالميين،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التميّز‭ ‬المؤسسي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬منظومتنا‭ ‬التشغيلية‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬كممكّن‭ ‬رئيسي‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وداعم‭ ‬محوري‭ ‬لمسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬روكي‭ ‬لوزانو‭ ‬باربيرو،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬لشبكات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬لدى‭ ‬نوكيا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬توسيع‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬فرصًا‭ ‬أوسع‭ ‬للابتكار‭ ‬المشترك‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التشغيلية‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مثالًا‭ ‬على‭ ‬فاعلية‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الخبرة‭ ‬العالمية‭ ‬والرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬ودعم‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬متقدم‭.‬

