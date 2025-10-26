"بي نت" تبرم اتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة "نوكيا"

"بي نت" تبرم اتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة "نوكيا"
أعلنت شركة شبكة البحرين «بي نت»، الشركة الوطنية المسؤولة عن توفير شبكة الفايبر في مملكة البحرين، توقيع اتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة «نوكيا».
تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون بين الطرفين في مجالات الدعم الفني، والتدريب، وتبادل الخبرات التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة كوادر «بي نت» وتعزيز جاهزيتها لتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة. وتشمل الاتفاقية مختلف الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، بما يعكس التزام الطرفين ببناء منظومة مستدامة قائمة على الابتكار والتميّز التقني.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد جابر الحقباني الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة شبكة البحرين «بي نت» قائلًا: «تجسّد هذه الاتفاقية التزام» بي نت «بتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء العالميين، بما يعزز جهودنا نحو تحقيق التميّز المؤسسي ورفع كفاءة منظومتنا التشغيلية. كما تؤكد مكانة «بي نت» كممكّن رئيسي للبنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين، وداعم محوري لمسيرة التحول الرقمي الوطني».
ومن جانبه، قال روكي لوزانو باربيرو، نائب الرئيس الأول لشبكات البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى نوكيا: «يسعدنا توسيع شراكتنا مع «بي نت» عبر هذا الإطار الاستراتيجي الذي يتيح فرصًا أوسع للابتكار المشترك والتطوير المستمر في المجالات التشغيلية. وتمثل هذه الخطوة مثالًا على فاعلية الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية الوطنية في دفع عجلة التطور الرقمي».
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية «بي نت» الهادفة إلى بناء بيئة عمل متكاملة قائمة على تبادل المعرفة وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم مساعي المملكة نحو اقتصاد رقمي متقدم.
