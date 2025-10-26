  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"البحرين الوطني" يعين رئيسا تنفيذيا للمجموعة - العمليات

2025-10-26 11:12:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬تعيين‭ ‬نبيل‭ ‬مصطفى‭ ‬بمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬العمليات‭.‬

يتمتع‭ ‬نبيل‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬تدرج‭ ‬ضمن‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬حتى‭ ‬شغل‭ ‬مؤخرًا‭ ‬منصب‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬العمليات،‭ ‬وأظهر‭ ‬قيادة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتحسين‭ ‬العمليات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭.‬

نبيل‭ ‬مصطفى‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬نيويورك‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وشهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أتم‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬مستجد‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬ستانفورد‭.‬

يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬تركيز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيته‭ ‬طويلة‭ ‬المدى،‭ ‬وسعيه‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬المساهمين‭ ‬لأقصى‭ ‬حد‭.‬

