"البحرين الوطني" يعين رئيسا تنفيذيا للمجموعة - العمليات

"البحرين الوطني" يعين رئيسا تنفيذيا للمجموعة - العمليات
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) تعيين نبيل مصطفى بمنصب رئيس تنفيذي للمجموعة – العمليات.
يتمتع نبيل بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع الخدمات المالية. ومنذ عام 2018، تدرج ضمن عدة مناصب قيادية عليا في بنك البحرين الوطني، حتى شغل مؤخرًا منصب القائم بأعمال رئيس تنفيذي للمجموعة – العمليات، وأظهر قيادة قوية في التميز التشغيلي، والتحول الرقمي، وتحسين العمليات على مستوى المجموعة.
نبيل مصطفى حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا، وشهادة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية من جامعة البحرين. كما أتم برنامج رئيس تنفيذي للعمليات مستجد في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.
يؤكد هذا التعيين تركيز بنك البحرين الوطني على تنفيذ استراتيجيته طويلة المدى، وسعيه إلى تعزيز قيمة المساهمين لأقصى حد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مصرف أبوظبي الإسلامي يفوز بالفئة الماسية من جائزة "نافس" تثميناً لدوره...
والد الطفل عمر: لا علاقة لذبابة النمر الأسود بوفاة ابني...
وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لأي حل حكيم بشأن برنامجه...
إزالة الألغام في غزة تحتاج إلى 30 عاما وأونروا تحذر من شتاء قارس ع...
المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تعقيدات التنفيذ بين الطموح السياسي والمع...
هل سيسمي ترمب القاعة الجديدة في البيت الأبيض باسمه؟...