"سوليدرتي البحرين" و "Stc Pay" تقدمان استردادا نقديا فوريا للسائقين الملتزمين

"سوليدرتي البحرين" و "Stc Pay" تقدمان استردادا نقديا فوريا للسائقين الملتزمين
أبرمت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والتابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، شراكة جديدة مع شركة stc pay » البحرين»، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة. ويأتي هذا التعاون بهدف منح مستخدمي تطبيق «سوليدرتي درايف» مزايا وعروض استثنائية حصرية.
وتعكس هذه الخطوة التزام سوليدرتي البحرين المستمر بتشجيع سلوكيات القيادة المسؤولة، وتقديم قيمة مضافة تعود بالنفع على عملائها. وبموجب هذه الشراكة، سيحصل مستخدمو تطبيق «سوليدرتي درايف» على استرداد نقدي في محفظة stc pay » البحرين» بقيمة نصف دينار بحريني مقابل عملة سوليد واحدة من تطبيق «سوليدرتي درايف». كما ويمكن للمستخدمين الحصول على خصم بقيمة دينارين لخدمات التحويلات الدولية عبر تطبيق « stc pay البحرين»، مقابل استبدال عملتين سوليد.
وللاستفادة من هذه المزايا والعروض الحصرية، يتوجب على المستخدمين فتح حساب في تطبيق stc pay » البحرين»، واستخدام القسيمة في تطبيق «سوليدرتي درايف»، ثم إدخال رمز القسيمة في تطبيق stc pay » البحرين»، ليتم بعد ذلك استرداد المبلغ وتحويله بشكل تلقائي إلى المحفظة النقدية الخاصة بهم في stc pay » البحرين»..
وفي تعليقه حول هذه الشراكة، صرّح حسين السبت، القائم بأعمال مساعد المدير العام لوحدة الدعم المؤسسي في شركة سوليدرتي البحرين قائلًا: «نحن في سوليدرتي البحرين نسعى بجهود حثيثة إلى تعزيز تجربة عملائنا، ومكافأة استخدامهم لخدماتنا المبتكرة، وذلك بما يلبي تطلعاتهم ويُضفي لهم قيمة مُجزية. ونطمح من خلال هذه الشراكة المُثمرة لجذب المزيد من العملاء للاستفادة من حلولنا الرقمية، مع تحفيزهم على الالتزام بالقيادة المسؤولة لخلق مجتمع أكثر أمنًا ووعيًا» ومن جانبه، صرّح متين زافراك الرئيس التنفيذي في شركة « stc pay البحرين» قائلًا: «تعد» stc pay البحرين «أكثر من مجرد محفظة رقمية، فهي أسلوب حياة متكامل يمنح عملاءنا الراحة والأمان والمكافآت في آن واحد. وتعكس هذه الشراكة مع شركة سوليدرتي البحرين التزامنا المستمر بتقديم قيمة حقيقية لتثري تجربة عملائنا اليومية. ومن خلال دمج خاصية الاسترداد النقدي والعروض الحصرية في تطبيق سوليدرتي درايف، نُسهّل على السائقين الاستفادة من مزايا « stc pay البحرين» مع تشجيعهم على اتباع سلوكيات إيجابية أثناء القيادة».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مصرف أبوظبي الإسلامي يفوز بالفئة الماسية من جائزة "نافس" تثميناً لدوره...
والد الطفل عمر: لا علاقة لذبابة النمر الأسود بوفاة ابني...
وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد بلاده لأي حل حكيم بشأن برنامجه...
إزالة الألغام في غزة تحتاج إلى 30 عاما وأونروا تحذر من شتاء قارس ع...
المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تعقيدات التنفيذ بين الطموح السياسي والمع...
هل سيسمي ترمب القاعة الجديدة في البيت الأبيض باسمه؟...