"سوليدرتي البحرين" و "Stc Pay" تقدمان استردادا نقديا فوريا للسائقين الملتزمين

2025-10-26 11:12:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أبرمت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ stc ‭ ‬ pay ‮»‬‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬المحافظ‭ ‬الرقمية‭ ‬الرائدة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بهدف‭ ‬منح‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬مزايا‭ ‬وعروض‭ ‬استثنائية‭ ‬حصرية‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزام‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬المستمر‭ ‬بتشجيع‭ ‬سلوكيات‭ ‬القيادة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬عملائها‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيحصل‭ ‬مستخدمو‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬ stc ‭ ‬ pay ‮»‬‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬نصف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬عملة‭ ‬سوليد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬بقيمة‭ ‬دينارين‭ ‬لخدمات‭ ‬التحويلات‭ ‬الدولية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬‭ ‬ stc ‭ ‬ pay البحرين‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬استبدال‭ ‬عملتين‭ ‬سوليد‭.‬

وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية،‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ stc ‭ ‬ pay ‮»‬‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬واستخدام‭ ‬القسيمة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوليدرتي‭ ‬درايف‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬إدخال‭ ‬رمز‭ ‬القسيمة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ stc ‭ ‬ pay ‮»‬‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬ليتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استرداد‭ ‬المبلغ‭ ‬وتحويله‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬إلى‭ ‬المحفظة‭ ‬النقدية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬ stc ‭ ‬ pay ‮»‬‭ ‬البحرين‮»‬‭..‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬صرّح‭ ‬حسين‭ ‬السبت،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوحدة‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬نسعى‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا،‭ ‬ومكافأة‭ ‬استخدامهم‭ ‬لخدماتنا‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬ويُضفي‭ ‬لهم‭ ‬قيمة‭ ‬مُجزية‭. ‬ونطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المُثمرة‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلولنا‭ ‬الرقمية،‭ ‬مع‭ ‬تحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقيادة‭ ‬المسؤولة‭ ‬لخلق‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬ووعيًا‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬متين‭ ‬زافراك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ stc ‭ ‬ pay ‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تعد‮»‬‭ ‬ stc ‭ ‬ pay ‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬محفظة‭ ‬رقمية،‭ ‬فهي‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬متكامل‭ ‬يمنح‭ ‬عملاءنا‭ ‬الراحة‭ ‬والأمان‭ ‬والمكافآت‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتثري‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬اليومية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خاصية‭ ‬الاسترداد‭ ‬النقدي‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سوليدرتي‭ ‬درايف،‭ ‬نُسهّل‭ ‬على‭ ‬السائقين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬‮«‬ stc ‭ ‬ pay ‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬سلوكيات‭ ‬إيجابية‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‮»‬‭.‬

