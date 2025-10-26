لدى لقائها ممثلي القطاع الفندقي.. وزيرة السياحة: الخدمات الفندقية تعكس كرم الضيافة البحرينية الأصيلة

لدى لقائها ممثلي القطاع الفندقي.. وزيرة السياحة: الخدمات الفندقية تعكس كرم الضيافة البحرينية الأصيلة
أكّدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن المؤسسات الفندقية في مملكة البحرين تُعدّ شريكًا استراتيجيًا ورئيسيًا في نجاح القطاع السياحي، لما لها من دور فاعل في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022 – 2026، مشيرةً إلى أن المستوى العالمي للخدمات الفندقية المقدمة في مملكة البحرين أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية متميزة تواكب أعلى معايير الجودة، وتعكس هوية المملكة السياحية الفريدة وكرم الضيافة البحرينية الأصيلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع ممثلي القطاع الفندقي، الذي تم خلاله استعراض أبرز الإحصاءات والإنجازات المتعلقة بأداء القطاع السياحي خلال العام الجاري، إلى جانب بحث سبل التعاون والشراكة خلال موسم أعياد البحرين 2025، ومناقشة الخطط التطويرية والجهود التكاملية بين الوزارة والمؤسسات الفندقية.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع الفندقي يشكّل عنصرًا رئيسيًا في المنظومة السياحية الوطنية، مؤكدة أن الشراكة الوثيقة بين الوزارة والمنشآت الفندقية تسهم بصورة مباشرة في رفع جودة الخدمات وتعزيز التجربة السياحية الشاملة. وأضافت الوزيرة أن النجاحات التي حققها موسم أعياد البحرين في الأعوام الماضية تعكس روح التعاون والعمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، مشيرةً إلى أن الموسم المقبل سيشهد مزيدًا من التنوع في الفعاليات والتجارب السياحية بما يعزّز مكانة المملكة كوجهة عائلية وترفيهية متكاملة في المنطقة.
من جانبها، نوّهت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بدور الفنادق والمنشآت السياحية التي تُعدّ ركيزة أساسية في البنية التحتية للقطاع، وتمثّل عنصرًا محوريًا في تجربة السائح، مؤكدة أن التعاون المستمر مع هذه المنشآت أسهم في إطلاق باقات سياحية مبتكرة تجمع بين الإقامة والفعاليات والترفيه والتسوّق خلال موسم أعياد البحرين، بما يعزّز جاذبية المملكة للسياح.
وأعرب ممثلو القطاع الفندقي عن تقديرهم لجهود وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعزيز استقطاب السياح إلى مملكة البحرين، مؤكدين التزامهم بتقديم أفضل الخدمات والعروض لضيوف المملكة خلال موسم أعياد البحرين، بما يسهم في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية للقطاع، ويكرّس مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
