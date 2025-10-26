لدى لقائها ممثلي القطاع الفندقي.. وزيرة السياحة: الخدمات الفندقية تعكس كرم الضيافة البحرينية الأصيلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أكّدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفندقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُعدّ‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬ورئيسيًا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬2022 – 2026،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الفندقية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أسهم‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭ ‬تواكب‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬وتعكس‭ ‬هوية‭ ‬المملكة‭ ‬السياحية‭ ‬الفريدة‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الإحصاءات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأداء‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬2025،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬والجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفندقية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬يشكّل‭ ‬عنصرًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬السياحية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الفندقية‭ ‬تسهم‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬السياحية‭ ‬الشاملة‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬التكاملي‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬سيشهد‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتجارب‭ ‬السياحية‭ ‬بما‭ ‬يعزّز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬عائلية‭ ‬وترفيهية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬نوّهت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بدور‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع،‭ ‬وتمثّل‭ ‬عنصرًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬السائح،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬باقات‭ ‬سياحية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الإقامة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والترفيه‭ ‬والتسوّق‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يعزّز‭ ‬جاذبية‭ ‬المملكة‭ ‬للسياح‭.‬

وأعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقطاب‭ ‬السياح‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامهم‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والعروض‭ ‬لضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مؤشرات‭ ‬نمو‭ ‬إيجابية‭ ‬للقطاع،‭ ‬ويكرّس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬