تــطـــــبـــيــق Investcorp Wealth يـفــوز بجائزة أفضل حل رقمي للعملاء

تــطـــــبـــيــق Investcorp Wealth يـفــوز بجائزة أفضل حل رقمي للعملاء
أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، أن تطبيقها « Investcorp Wealth » نال جائزة أفضل حل رقمي للعملاء في النسخة الافتتاحية من جوائز التميّز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 – فئة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، والتي قدّمتها مجلة MEED بالتعاون مع شركة GlobalData . ونالت إنفستكورب التكريم تقديرًا لريادتها في التحول الرقمي المتقدم في إدارة الثروات، مما يؤكد مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول استثمارية مدعومة بالتكنولوجيا.
أُقيم احتفال توزيع الجوائز في دبي، وجمع كبار القادة من قطاعات البنوك وإدارة الثروات في المنطقة للاحتفاء بالإنجازات المتميزة في مجال الخدمات المالية.
تم إنشاء التطبيق داخليًا بدعم من بنية تحتية قوية، وهي تجسّد التزام إنفستكورب بالابتكار، وتوفّر للمستثمرين المؤهلين، إذا أصبحوا عملاء للشركة، تجربة رقمية سلسة وآمنة تتيح لهم الوصول إلى عالم الاستثمارات البديلة، علاوة على الاستفادة من إرث إنفستكورب الممتد لأكثر من أربعين عامًا كشركة رائدة عالميًا في الأسواق الخاصة.
تعليقاً على ذلك، قال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في إنفستكورب: «يمثل هذا التكريم شهادة على التزامنا الاستراتيجي بإعادة تعريف تجربة إدارة الثروات من خلال قدرات رقمية رائدة. نحن في إنفستكورب، نركّز على بناء منظومة رقمية تضع عملاءنا في صلب الاهتمام، وتجمع بين الوصول العالمي والخبرة المؤسسية بما يسمح للمستثمرين في جميع أنحاء منطقة الخليج بالوصول بسرعة إلى أسواق الاستثمار».
من جهته، قال ياسر الخاجة، رئيس إدارة المشاريع والأعمال في مجموعة توظيف الاستثمارات في إنفستكورب: «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة التي تعكس التزام فريقنا وابتكاره من خلال بناء منصة تمكّن عملاءنا فعليا. إن تطبيق Investcorp Wealth ليس مجرد منصة رقمية، بل هو تجسيد لفلسفتنا القائمة على أولوية العميل، إذ يجمع بين الشفافية وسهولة الوصول والتكنولوجيا لتمكين مستثمرينا حول العالم».
يوفر تطبيق Investcorp Wealth للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر وفي الوقت الفعلي إلى حساباتهم والمعلومات الأساسية عن فئات الأصول والعروض الاستثمارية، في أي وقت وفي أي مكان. ويوفر التطبيق الرقمي الآمن بوابة للاستثمار في الأسواق الخاصة، بما يتماشى مع استراتيجية إنفستكورب الأشمل لبناء منصة رقمية عالمية متكاملة تُعزّز تجربة العميل. التطبيق متاح للتنزيل عبر Apple App Store و Google Play Store .
