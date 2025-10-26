  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تــطـــــبـــيــق Investcorp Wealth يـفــوز بجائزة أفضل حل رقمي للعملاء

تــطـــــبـــيــق Investcorp Wealth يـفــوز بجائزة أفضل حل رقمي للعملاء

2025-10-26 11:12:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬اليوم،‭ ‬أن‭ ‬تطبيقها‭ ‬‮«‬ Investcorp ‭ ‬ Wealth ‮»‬‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حل‭ ‬رقمي‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬التميّز‭ ‬المصرفي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬ ‭ ‬فئة‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة،‭ ‬والتي‭ ‬قدّمتها‭ ‬مجلة‭ ‬ MEED ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ GlobalData ‭. ‬ونالت‭ ‬إنفستكورب‭ ‬التكريم‭ ‬تقديرًا‭ ‬لريادتها‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬مدعومة‭ ‬بالتكنولوجيا‭.‬

أُقيم‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وجمع‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬البنوك‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

تم‭ ‬إنشاء‭ ‬التطبيق‭ ‬داخليًا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية،‭ ‬وهي‭ ‬تجسّد‭ ‬التزام‭ ‬إنفستكورب‭ ‬بالابتكار،‭ ‬وتوفّر‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المؤهلين،‭ ‬إذا‭ ‬أصبحوا‭ ‬عملاء‭ ‬للشركة،‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬إنفستكورب‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة‭.‬

تعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بإعادة‭ ‬تعريف‭ ‬تجربة‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قدرات‭ ‬رقمية‭ ‬رائدة‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬نركّز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬رقمية‭ ‬تضع‭ ‬عملاءنا‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الاهتمام،‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬الوصول‭ ‬العالمي‭ ‬والخبرة‭ ‬المؤسسية‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بالوصول‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬الاستثمار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬الخاجة،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬فريقنا‭ ‬وابتكاره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬منصة‭ ‬تمكّن‭ ‬عملاءنا‭ ‬فعليا‭. ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬ Investcorp ‭ ‬ Wealth ‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬منصة‭ ‬رقمية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لفلسفتنا‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬العميل،‭ ‬إذ‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الشفافية‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬لتمكين‭ ‬مستثمرينا‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يوفر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Investcorp ‭ ‬ Wealth ‭ ‬للمستثمرين‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬المباشر‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬إلى‭ ‬حساباتهم‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأساسية‭ ‬عن‭ ‬فئات‭ ‬الأصول‭ ‬والعروض‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭. ‬ويوفر‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬الآمن‭ ‬بوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬إنفستكورب‭ ‬الأشمل‭ ‬لبناء‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬عالمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تُعزّز‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭. ‬التطبيق‭ ‬متاح‭ ‬للتنزيل‭ ‬عبر‭ ‬ Apple ‭ ‬ App ‭ ‬ Store ‭ ‬و‭ ‬ Google ‭ ‬ Play ‭ ‬ Store ‭.‬

MENAFN26102025000055011008ID1110250401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث