تــطـــــبـــيــق Investcorp Wealth يـفــوز بجائزة أفضل حل رقمي للعملاء

الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥

أعلنت‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬اليوم،‭ ‬أن‭ ‬تطبيقها‭ ‬‮«‬ Investcorp ‭ ‬ Wealth ‮»‬‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حل‭ ‬رقمي‭ ‬للعملاء‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬التميّز‭ ‬المصرفي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬ – ‭ ‬فئة‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة،‭ ‬والتي‭ ‬قدّمتها‭ ‬مجلة‭ ‬ MEED ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ GlobalData ‭. ‬ونالت‭ ‬إنفستكورب‭ ‬التكريم‭ ‬تقديرًا‭ ‬لريادتها‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬مدعومة‭ ‬بالتكنولوجيا‭.‬

أُقيم‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وجمع‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬البنوك‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

تم‭ ‬إنشاء‭ ‬التطبيق‭ ‬داخليًا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية،‭ ‬وهي‭ ‬تجسّد‭ ‬التزام‭ ‬إنفستكورب‭ ‬بالابتكار،‭ ‬وتوفّر‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المؤهلين،‭ ‬إذا‭ ‬أصبحوا‭ ‬عملاء‭ ‬للشركة،‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬إنفستكورب‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عامًا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة‭.‬

تعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بإعادة‭ ‬تعريف‭ ‬تجربة‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قدرات‭ ‬رقمية‭ ‬رائدة‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب،‭ ‬نركّز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬رقمية‭ ‬تضع‭ ‬عملاءنا‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الاهتمام،‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬الوصول‭ ‬العالمي‭ ‬والخبرة‭ ‬المؤسسية‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بالوصول‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬الاستثمار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬الخاجة،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬والأعمال‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬فريقنا‭ ‬وابتكاره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬منصة‭ ‬تمكّن‭ ‬عملاءنا‭ ‬فعليا‭. ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬ Investcorp ‭ ‬ Wealth ‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬منصة‭ ‬رقمية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لفلسفتنا‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬العميل،‭ ‬إذ‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الشفافية‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬لتمكين‭ ‬مستثمرينا‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يوفر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Investcorp ‭ ‬ Wealth ‭ ‬للمستثمرين‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬المباشر‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬إلى‭ ‬حساباتهم‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأساسية‭ ‬عن‭ ‬فئات‭ ‬الأصول‭ ‬والعروض‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭. ‬ويوفر‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬الآمن‭ ‬بوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخاصة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬إنفستكورب‭ ‬الأشمل‭ ‬لبناء‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬عالمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تُعزّز‭ ‬تجربة‭ ‬العميل‭. ‬التطبيق‭ ‬متاح‭ ‬للتنزيل‭ ‬عبر‭ ‬ Apple ‭ ‬ App ‭ ‬ Store ‭ ‬و‭ ‬ Google ‭ ‬ Play ‭ ‬ Store ‭.‬