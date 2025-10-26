"المؤيد للكمــبــيـوتر الشــرق الأوسط" تحــتـفي بفوزها بجوائز مرموقة خلال "جيتكس"

"المؤيد للكمــبــيـوتر الشــرق الأوسط" تحــتـفي بفوزها بجوائز مرموقة خلال "جيتكس"
احتفلت جمعية البحرين لشركات التقنية «بِتِك»، الجهة المنظمة لـ «الجناح العالمي للأعمال» بمعرض «جيتكس جلوبال 2025»، بفوز شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط؛ الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين والمنطقة؛ بجائزتين مرموقتين خلال فعاليات المعرض ضمن «الجناح العالمي للأعمال».
واحتفت «المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط» بنيلها جائزة «مزود الذكاء الاصطناعي للعام» خلال حفل توزيع جوائز « Future Enterprise Awards 2025» المرموقة، وجائزة «أفضل موفر لتكامل الأنظمة – فئة شريك التحول الرقمي الحكومي» ضمن جوائز « Global Enterprise Connect Awards » 2025، تقديراً لإنجازاتها البارزة وريادتها في تقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز كفاءة القطاعين العام والخاص.
وجاء تتويج الشركة ليؤكد مكانتها الريادية كأحد أبرز مزودي الحلول التقنية في المنطقة، وليجسد رؤيتها الطموحة في توظيف الابتكار التكنولوجي وأحدث التقنيات لخدمة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال منتجات وخدمات ومشاريع نوعية تدعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وبهذه المناسبة، أعرب راشد عبدالله آل سنان رئيس مجلس إدارة جمعية «بِتِك» عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققته «المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط» خلال «جيتكس جلوبال 2025»، مؤكداً أن فوز شركات التقنية البحرينية الرائدة ضمن المنصات الدولية الكبرى يعكس المكانة المتقدمة عالمياً التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.
وأضاف: «نبارك للشركة ما حققته من إنجاز والذي يمثّل نموذجاً مشرفاً لشركات التكنولوجيا التي تضع الابتكار والريادة في صلب استراتيجيتها»، كما يؤكد أن البحرين باتت حاضرة بقوة في مشهد التحول الرقمي الإقليمي والدولي، ونحن في «بِتِك» نحرص من خلال دورنا كمظلة حاضنة لشركات التقنية المحلية على تمكين هذه الشركات من إبراز إنجازاتها وتسليط الضوء على ما تحققه من تقدم ملحوظ في مسيرتها من خلال «الجناح العالمي للأعمال» الذي نسعى من خلاله إلى استعراض قدرات هذه الشركات التنافسية على الساحة العالمية».
