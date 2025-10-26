"المؤيد للكمــبــيـوتر الشــرق الأوسط" تحــتـفي بفوزها بجوائز مرموقة خلال "جيتكس"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

احتفلت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬بمعرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬بفوز‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط؛‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة؛‭ ‬بجائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‮»‬‭.‬

واحتفت‭ ‬‮«‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بنيلها‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬مزود‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ Future ‭ ‬ Enterprise ‭ ‬ Awards ‭ ‬2025‮»‬‭ ‬المرموقة،‭ ‬وجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬موفر‭ ‬لتكامل‭ ‬الأنظمة‭ ‬ – ‭ ‬فئة‭ ‬شريك‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ Global ‭ ‬ Enterprise ‭ ‬ Connect ‭ ‬ Awards ‮»‬‭ ‬2025،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإنجازاتها‭ ‬البارزة‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬متطورة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬الشركة‭ ‬ليؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬مزودي‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وليجسد‭ ‬رؤيتها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لخدمة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬ومشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬تدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬راشد‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سنان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬‮«‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬شركات‭ ‬التقنية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬المنصات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬عالمياً‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نبارك‭ ‬للشركة‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬والذي‭ ‬يمثّل‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬لشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬الابتكار‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬استراتيجيتها‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬نحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورنا‭ ‬كمظلة‭ ‬حاضنة‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬إبراز‭ ‬إنجازاتها‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬قدرات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬