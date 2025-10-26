  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"المؤيد للكمــبــيـوتر الشــرق الأوسط" تحــتـفي بفوزها بجوائز مرموقة خلال "جيتكس"

"المؤيد للكمــبــيـوتر الشــرق الأوسط" تحــتـفي بفوزها بجوائز مرموقة خلال "جيتكس"

2025-10-26 11:12:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

احتفلت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬بمعرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬بفوز‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط؛‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة؛‭ ‬بجائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‮»‬‭.‬

واحتفت‭ ‬‮«‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بنيلها‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬مزود‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ Future ‭ ‬ Enterprise ‭ ‬ Awards ‭ ‬2025‮»‬‭ ‬المرموقة،‭ ‬وجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬موفر‭ ‬لتكامل‭ ‬الأنظمة‭ ‬ ‭ ‬فئة‭ ‬شريك‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬ Global ‭ ‬ Enterprise ‭ ‬ Connect ‭ ‬ Awards ‮»‬‭ ‬2025،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإنجازاتها‭ ‬البارزة‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬متطورة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬الشركة‭ ‬ليؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬مزودي‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وليجسد‭ ‬رؤيتها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لخدمة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬ومشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬تدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬راشد‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬سنان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬‮«‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬شركات‭ ‬التقنية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬المنصات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬عالمياً‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نبارك‭ ‬للشركة‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬والذي‭ ‬يمثّل‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬لشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬الابتكار‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬استراتيجيتها‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬نحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورنا‭ ‬كمظلة‭ ‬حاضنة‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬إبراز‭ ‬إنجازاتها‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬العالمي‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬قدرات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

MENAFN26102025000055011008ID1110250400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث