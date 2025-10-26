"إدامة" و"السلام" يعلنان شراكة استراتيجية لتقديم تمويلات عقارية لمشروع "تيفولي ريزيدنسز" في بلاج الجزاير

"إدامة" و"السلام" يعلنان شراكة استراتيجية لتقديم تمويلات عقارية لمشروع "تيفولي ريزيدنسز" في بلاج الجزاير
أعلن بنك السلام شراكة استراتيجية جديدة مع شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، لتقديم حلول تمويل عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروع «تيفولي ريزيدنسز» في بلاج الجزاير، أحد أبرز المشاريع العقارية على الواجهة البحرية.
من خلال هذه الشراكة يوفر بنك السلام خيارات تمويل عقارية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد الباحثين عن أسلوب حياة عصري ومتكامل على الواجهة البحرية. وتشمل العروض التي يقدمها البنك فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، ومعدلات ربح سنوية تنافسية، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ضمن برنامج الولاء، إلى جانب إجراءات الموافقة الفورية وسلاسة إتمام المعاملة.
من جانبه، صرح خالد عبدالرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة قائلًا: «يسعدنا إعلان شراكتنا مع بنك السلام، والتي نسعى من خلالها إلى تسهيل عملية تملك الوحدات السكنية عبر حلول تمويل عقارية مرنة ومصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. ويُجسد هذا المشروع نموذجًا لنمط الحياة العصري، حيث يوفر بيئة سكنية متكاملة، ويأتي ذلك في إطار التزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات حضرية مستدامة تُلبي تطلعات الأسرة البحرينية والمقيمين وتستقطب في الوقت ذاته اهتمام المستثمرين».
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أنور محمد مراد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية في بنك السلام، قائلاً: «يسرّنا أن نُعلن شراكتنا مع إدامة لمشروع «تيفولي ريزيدنسز» السكني الرائد، والذي يشكل إضافة نوعية إلى قائمة المشاريع العقارية التي يمولها البنك. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم عروض تمويلية مميزة تواكب تطلعات الأفراد وتمنحهم فرصة التملك في مشاريع سكنية استثنائية. ونحن في بنك السلام ملتزمون بتعزيز تجربة زبائننا عبر توفير حلول مصرفية مبتكرة، وخدمات ترتقي إلى طموحاتهم وتطلعاتهم».
ويمتد مشروع «تيفولي ريزيدنسز» على موقع استثنائي في قلب «بلاج الجزاير»، ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة التي تتنوع ما بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات الدوبلكس والبنتهاوس التي توفر إطلالات جزئية على البحر أو الفناء الداخلي. وتم تصميم المشروع ليقدم تجربة سكنية متميزة تنسجم مع أعلى المعايير العالمية، حيث يحظى السكان بفرصة الاستمتاع بمرافق خدمية متكاملة، مثل مسبح إنفينيتي على السطح بإطلالة بانورامية على الغروب، وساحة داخلية راقية، ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وقاعة عائلية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مداخل أنيقة ومساحات معيشية هادئة. كما تتوفر خدمات الأمن على مدار الساعة، وخدمات الكونسيرج، ومرافق اللياقة البدنية.
هذا ويقع «تيفولي ريزيدنسز» في قلب بلاج الجزاير الذي يشكّل مدينة عصريّة متكاملة تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، كما يتميز بشاطئ ساحر بطول ثلاثة كيلومترات، ويضم مجموعة واسعة من عناصر الجذب مثل المتنزهات الترفيهيّة والشواطئ العامة والمطاعم والمقاهي الراقية.
