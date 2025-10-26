  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"إدامة" و"السلام" يعلنان شراكة استراتيجية لتقديم تمويلات عقارية لمشروع "تيفولي ريزيدنسز" في بلاج الجزاير

2025-10-26 11:12:53
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إدامة،‭ ‬الذراع‭ ‬العقارية‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلاج‭ ‬الجزاير،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬يوفر‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬خيارات‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬مرنة‭ ‬ومصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأفراد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬عصري‭ ‬ومتكامل‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭. ‬وتشمل‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬ومعدلات‭ ‬ربح‭ ‬سنوية‭ ‬تنافسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬مكافآت‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إجراءات‭ ‬الموافقة‭ ‬الفورية‭ ‬وسلاسة‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إدامة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬والتي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تملك‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬عبر‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬مرنة‭ ‬ومصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬العملاء‭. ‬ويُجسد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬نموذجًا‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬العصري،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬سكنية‭ ‬متكاملة،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتطوير‭ ‬مجتمعات‭ ‬حضرية‭ ‬مستدامة‭ ‬تُلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتستقطب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬اهتمام‭ ‬المستثمرين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬أنور‭ ‬محمد‭ ‬مراد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬أن‭ ‬نُعلن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬إدامة‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬الرائد،‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬يمولها‭ ‬البنك‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويلية‭ ‬مميزة‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬الأفراد‭ ‬وتمنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬استثنائية‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬زبائننا‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬وخدمات‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتطلعاتهم‮»‬‭.‬

ويمتد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬‮«‬بلاج‭ ‬الجزاير‮»‬،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وحدات‭ ‬الدوبلكس‭ ‬والبنتهاوس‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬إطلالات‭ ‬جزئية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬الفناء‭ ‬الداخلي‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬ليقدم‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬متميزة‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬السكان‭ ‬بفرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمرافق‭ ‬خدمية‭ ‬متكاملة،‭ ‬مثل‭ ‬مسبح‭ ‬إنفينيتي‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬بإطلالة‭ ‬بانورامية‭ ‬على‭ ‬الغروب،‭ ‬وساحة‭ ‬داخلية‭ ‬راقية،‭ ‬ومركز‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭ ‬مجهز‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات،‭ ‬ومنطقة‭ ‬لعب‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال،‭ ‬وقاعة‭ ‬عائلية‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مداخل‭ ‬أنيقة‭ ‬ومساحات‭ ‬معيشية‭ ‬هادئة‭. ‬كما‭ ‬تتوفر‭ ‬خدمات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وخدمات‭ ‬الكونسيرج،‭ ‬ومرافق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

هذا‭ ‬ويقع‭ ‬‮«‬تيفولي‭ ‬ريزيدنسز‮»‬‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬بلاج‭ ‬الجزاير‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬مدينة‭ ‬عصريّة‭ ‬متكاملة‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغربي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بشاطئ‭ ‬ساحر‭ ‬بطول‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الجذب‭ ‬مثل‭ ‬المتنزهات‭ ‬الترفيهيّة‭ ‬والشواطئ‭ ‬العامة‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الراقية‭.‬

