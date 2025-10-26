قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على آخر معاقل الجيش السوداني في الفاشر

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر قيادة الفرقة السادسة للجيش السوداني في مدينة الفاشر آخر معاقل القوات المسلحة في إقليم دارفور غربي السودان.وقالت الدعم السريع، في بيان، إنها تمكنت من فرض سيطرتها على مقر الفرقة السادسة في الفاشر، مضيفة أنها ألحقت بالجيش والقوات المتحالفة معه «خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية».وكانت مدينة الفاشر محاصرة من قوات الدعم السريع على أمد الأشهر الـ 18 الماضية في واحدة من أطول المعارك الدائرة منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023.من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الحرب في السودان أظهرت خطورة وجود الميليشيات على أمن وسيادة الدولة الوطنية، مؤكدا رفض الجامعة لهذه الكيانات.جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالغيط في افتتاح حفل تكريم الجهات المشاركة في مبادرة «إسناد المتأثرين بالحرب في السودان» تحت رعاية الجامعة العربية بالتعاون مع السفارة السودانية بالقاهرة.وأكد أبوالغيط في الحفل أهمية الدولة الوطنية وشرعيتها في القيادة والحكومة والجيش الوطني، معتبرا أن وجود جماعات خارج إطار المؤسسات من شأنه تفتيت أركان الدولة وتحطيم كيانها.

