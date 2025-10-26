برلمان جيبوتي يقر تعديلا دستوريا يسمح للرئيس الحالي بالترشح لولاية جديدة

أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي بالإجماع تعديلا دستوريا يلغي الحد الأقصى لسن المرشحين للرئاسة في خطوة تفتح الباب أمام ترشح الرئيس إسماعيل عمر جيلة لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في أبريل 2026.وقال رئيس البرلمان ديليتا محمد ديليتا في تصريح صحافي إن جميع النواب الـ65 صوتوا لمصلحة إلغاء المادة التي كانت تحدد السن القصوى للمرشحين في 75 عاما.ويتيح هذا التعديل للرئيس جيلة الذي يتولى الحكم منذ عام 1999 إمكانية خوض الانتخابات المقبلة لولاية سادسة. وتعد جيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي عند مدخل البحر الأحمر دولة ذات موقع استراتيجي ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

