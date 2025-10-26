الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار أول صاروخ في العالم بمحرك نووي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أول صاروخ في العالم مزود بمحرك نووي، مؤكدا أن الاختبارات النهائية له قد اكتملت «بنجاح».وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إن الصاروخ (بوريفيستنيك) يمثل «نقلة نوعية في منظومة الردع الاستراتيجي الروسي».وأضاف أن «حداثة قواتنا المسلحة أو بالأحرى منظومة الردع النووي لدينا في أعلى مستوياتها وربما تتفوق على جميع الدول النووية الأخرى في العالم»، مشيرا إلى أن بلاده بدأت بالفعل في تطوير البنى التحتية الخاصة بالصاروخ الجديد وتحديد أغراض استخدامه.وأكد بوتين أن الجيش الروسي سيواصل تنفيذ المهام الموكلة إليه في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيدا بما وصفه بـ«الأداء البطولي» لقواته في محاور: (كراسنوارميسكو) و(ديميتروفسكوي) و(كوبيانسك).من جانبه، أوضح رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف أنه أطلع الرئيس بوتين على تفاصيل الاختبار الذي تكلل بالنجاح، مبينا أن الصاروخ قطع مسافة 14 ألف كيلومتر وحلق لمدة 15 ساعة وتمكن من اجتياز الأنظمة الرادارية كافة قبل إصابة هدفه المفترض بدقة عالية.وأضاف غيراسيموف أن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ تتيح له إصابة الأهداف المحصنة في أي مكان من العالم «بدقة مضمونة»، مشيرا إلى أن هذه التقنية تمنح روسيا «تفوقا نوعيا» في ميدان التسلح الاستراتيجي.وكان الرئيس الروسي قد أشرف في 22 أكتوبر الجاري على مناورات واسعة النطاق للقوات النووية الاستراتيجية الروسية جرى خلالها تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية حيث أعلن الكرملين أن جميع أهداف المناورة قد تحققت بنجاح.وأوضح بيان صادر عن «الكرملين» انذاك أن المناورة التدريبية التي جرت تحت قيادة بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، قد شاركت فيها مكونات «الثالوث النووي» الروسي - البري والبحري والجوي - وتم خلالها تنفيذ عمليات إطلاق تجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي في موسكو.

