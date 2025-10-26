محادثات تجارية بناءة جدا بين أميركا والصين في ماليزيا

أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي جرت في كوالالمبور وبحثت تسوية مسألة الرسوم الجمركية بين البلدين كانت «بناءة جدا».وقال المتحدث لوكالة «فرانس برس»: «انتهت محادثات كوالالمبور وكانت بناءة جدا».وأتت هذه المحادثات قبل لقاء مرتقب بين الرئيسي الأميركي والصيني يوم الخميس في كوريا الجنوبية.وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي فنغ ان جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة قائم على المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، مشيرا الى أن البلدين يربحان من التعاون ويخسران من المواجهة.جاء ذلك عقب اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير في كوالالمبور.وتبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر بشأن القضايا التجارية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك بشكل «صريح ومتعمق وبناء»، ومن بينها: الإجراءات الأميركية المتعلقة بالقطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن في الصين، وتمديد تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة، والتعريفات المتعلقة بالفنتانيل، والتعاون في إنفاذ القانون والتجارة في المنتجات الزراعية، وضوابط التصدير.كما اتفق الجانبان على وضع تفاصيل محددة ومتابعة إجراءات الموافقة الداخلية لدى كل طرف.وفيما يتعلق بالخلافات والاحتكاكات الاقتصادية التجارية، قال المسؤول الصيني إنه يتعين على كل من بكين واشنطن الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وإجراء حوار ومشاورات على قدم المساواة، وإيجاد سبل لحل شواغل بعضهما البعض بطريقة مناسبة.ودعا لي فنغ الجانب الأميركي إلى العمل مع الصين في نفس الاتجاه، وتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال محادثاتهما الهاتفية الاخيرة، وكذلك نتائج المحادثات التجارية الثنائية التي عقدت العام الحالي، وتعزيز بناء الثقة المتبادلة، وإدارة الخلافات، وتوسيع التعاون المربح للجانبين، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية ـ الأميركية إلى مستوى أعلى.بدوره، قال مسؤول الجانب الأميركي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين هي العلاقة الثنائية الأكثر تأثيرا في العالم، معربا عن استعداده للعمل مع الصين بروح المساواة والاحترام من أجل حل الخلافات بشكل مناسب وتعميق التعاون وتعزيز التنمية المشتركة.

