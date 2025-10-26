فتح لا إدارة أجنبية لغزة وحماس نزع السلاح موضع نقاش وإسرائيل سنحدد القوات الدولية التي ستدخل القطاع

أكد المتحدث باسم حركة (فتح) الفلسطينية في غزة منذر الحائك أن الحركة ترفض أي إدارة أجنبية للقطاع تكون مرجعيتها من خارج الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن منظمة التحرير هي «الضامن والمرجعية» الوحيدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقال الحائك في تصريحات لقناة (سكاي نيوز عربية) أمس، إن (فتح) تدعم إجراء انتخابات فلسطينية شاملة بعد الحرب، مشددا على أنه «لا يمكننا إلغاء حماس، ولا يمكنها إلغاءنا»، في إشارة إلى ضرورة التفاهم على المرحلة المقبلة.من جهته، قال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في غزة خليل الحية لقناة «الجزيرة» الفضائية إن الحركة ليس لديها تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مشيرا إلى أنها ستسلم كل مقاليده إدارته للجنة الإدارة بما فيها الأمن، مؤكدا أن هناك توافقا مع حركة (فتح) وكل الفصائل بخصوص القوات الدولية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار من أجل إعادة الإعمار في غزة.وأشار الحية إلى أن قضية «نزع السلاح» موضع نقاش مع الفصائل كافة.في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ستقرر ما هي القوات الدولية التي تراها مقبولة لدخول غزة بعد الحرب.وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته أمس: «لقد أوضحنا، فيما يتعلق بالقوات الدولية، أن إسرائيل ستحدد القوات التي لا نقبلها»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «تتفق معنا في هذا الموقف».وفي غضون ذلك، سمحت إسرائيل لممثلين من«حماس» بدخول منطقة «الخط الأصفر» الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وذلك برفقة فريق من الصليب الأحمر، للبحث عن جثث الاسرى داخل غزة، بحسب ما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية وصحيفة «جيروسالم بوست». وقالت مصادر فلسطينية إن قافلة سيارات تقل عناصر من «حماس» وموظفين من الصليب الأحمر دخلت إلى مدينة رفح، بعد أن سلمت الحركة إحداثيات متعلقة بموقع محتمل لدفن جثث أحد الاسرى الإسرائيليين.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلا عن مكتب نتنياهو أن الاخير وافق على دخول فريق فني مصري إلى غزة، للمساعدة في تحديد مواقع جثث الاسرى الإسرائيليين.من جهة اخرى، نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اتهامات الجيش الإسرائيلي، بأن عناصرها في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة كانوا يعدون لعمل وشيك ضد قواته.وقالت الحركة في بيان صحافي أمس إن «إدعاء جيش الاحتلال أن كوادر من سرايا القدس الجناح العسكري للحركة في النصيرات كانوا يعدون أمس لعمل وشيك، هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار».وأصيب أربعة فلسطينيين مساء أمس الاول في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مخيم النصيرات، وفق مصادر طبية وشهود عيان، فيما قال جيش الاحتلال إنه استهدف عنصرا من «حركة الجهاد» في المنطقة كان «يخطط لهجوم وشيك» ضد قواته.إلى ذلك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائبه ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة مؤقتا في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية.وبحسب الإعلان الدستوري الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس، فإن مدة تولي المهمة المؤقتة لمنصب رئيس السلطة لا تزيد على 90 يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

