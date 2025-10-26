  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الكويت ترحب بتوقيع "اتفاق كوالالمبور للسلام" بين تايلند وكمبوديا

الكويت ترحب بتوقيع "اتفاق كوالالمبور للسلام" بين تايلند وكمبوديا

2025-10-26 11:11:17
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعربت الكويت عن ترحيبها بتوقيع «اتفاق كوالالمبور للسلام» بين مملكة تايلند ومملكة كمبوديا الذي «يعتبر خطوة مهمة في إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ويمهد الطريق نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين».
وأكدت «الخارجية»، في بيان لها، دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وبما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم.
وأشادت بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية ومملكة ماليزيا للتوصل إلى هذا الاتفاق.

MENAFN26102025000130011022ID1110250388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث