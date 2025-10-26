الكويت ترحب بتوقيع "اتفاق كوالالمبور للسلام" بين تايلند وكمبوديا

أعربت الكويت عن ترحيبها بتوقيع «اتفاق كوالالمبور للسلام» بين مملكة تايلند ومملكة كمبوديا الذي «يعتبر خطوة مهمة في إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ويمهد الطريق نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين».وأكدت «الخارجية»، في بيان لها، دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وبما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم.وأشادت بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية ومملكة ماليزيا للتوصل إلى هذا الاتفاق.

MENAFN26102025000130011022ID1110250388