مدير عام الجمارك: تكثيف جهود التعاون بين الإدارات الجمركية لحماية البلاد من أي محاولات للتهريب

2025-10-26 11:11:17
(MENAFN- Al-Anbaa)


أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات الجمركية بما يحقق الانسيابية في حركة تفتيش المسافرين وحماية البلاد من أي محاولات للتهريب.
وقالت «الجمارك» في بيان صحافي: إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها مدير عام الإدارة العامة للجمارك ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري صالح العمر لإدارة جمارك مطار T5 وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لسير العمل والاطلاع على جاهزية المرافق الجمركية.
وشدد مدير عام الجمارك على استمرار عمليات المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والجاهزية ورفع مستوى الأداء، مبينا أن الإدارة ماضية في خططها التطويرية بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية في مجال العمل الجمركي، مشيدا بجهود المفتشين الجمركيين ودورهم الحيوي في دعم المنظومة الأمنية والاقتصادية للدولة.
كما تضمنت الجولة زيارة لمراكز التفتيش والأقسام المختصة فيها، حيث استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة لضمان سرعة تفتيش المسافرين مع الالتزام بالضوابط الجمركية.

MENAFN26102025000130011022ID1110250387

