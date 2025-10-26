رئيساً "الإطفاء" و"المشروعات السياحية" بحثا سبل تطوير الشراكة

استقبل رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي صباح أمس في مكتبه الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات أنور الحليلة وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق.وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين قوة الإطفاء العام وشركة المشروعات السياحية، بما يسهم في تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المرافق والمنشآت التابعة للشركة، إلى جانب مناقشة المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى مرتادي المرافق العامة.وقد أعرب اللواء الرومي عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع شركة المشروعات السياحية، مؤكدا حرص قوة الإطفاء العام على دعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة الأمن المجتمعي في مختلف القطاعات. حضر الاستقبال نائب رئيس القوة للحماية المدنية بالتكليف العميد عمر بورسلي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالله الجعفر.

