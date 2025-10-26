رئيساً "الإطفاء" و"المشروعات السياحية" بحثا سبل تطوير الشراكة

403
رئيساً "الإطفاء" و"المشروعات السياحية" بحثا سبل تطوير الشراكة
استقبل رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي صباح أمس في مكتبه الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات أنور الحليلة وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين قوة الإطفاء العام وشركة المشروعات السياحية، بما يسهم في تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المرافق والمنشآت التابعة للشركة، إلى جانب مناقشة المبادرات المشتركة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى مرتادي المرافق العامة.
وقد أعرب اللواء الرومي عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع شركة المشروعات السياحية، مؤكدا حرص قوة الإطفاء العام على دعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة الأمن المجتمعي في مختلف القطاعات. حضر الاستقبال نائب رئيس القوة للحماية المدنية بالتكليف العميد عمر بورسلي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالله الجعفر.
