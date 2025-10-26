  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المزيني: جمعية المياه الكويتية مقر إقليمي للمنظمة العالمية للمياه

2025-10-26 11:11:17
كشف رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني عن رغبة المنظمة العالمية للمياه في أن تكون جمعية المياه الكويتية المقر الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط والخليج العربي، بحيث يكون للجمعية دور ريادي على كل الأصعدة والمجالات المائية في المنطقة ودعمها في مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح صحافي أعلن خلاله ما أسفر عنه لقاؤه رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمي للمياه، الذي نظمته جامعة كيوتو اليابانية والمنظمة العالمية للمياه د.ماساكي تاكاوكا رئيس المنظمة، ود.ساتوشي تاكيزاوا رئيس اللجنة العليا للمؤتمر وعضو إداري المنظمة.
وأكد المزيني خلال اللقاء أن جمعية المياه الكويتية تولي اهتماما بالغا بالقضايا المياه وتعمل ما في وسعها إلى تذليل ما قد تواجه الكويت من تحديات بما يضمن استمرار تدفق المياه إلى مواطنيها بسهولة ويسر، لافتا إلى أهمية وضرورة التعاون بين الجانبين لحل قضايا المياه العالقة والعمل معا على زيادة الوعي المائي بين الجهات المسؤولة وتشجيع الجهد الحكومي في المحافظة على مصادر المياه وتحقيق الاستدامة المائية، مبينا أن رغبة المنظمة باستضافة الكويت ممثلة في جمعية المياه الكويتية يعد تكريما نعتز به وننظر إليه كمسؤولية وطنية تعكس مكانة الكويت عالميا، ودورها الريادي في المنطقة والعالم، ما يدعم جهود الحكومة المميزة في زيادة الوعي المائي.
وأضاف: في هذا الصدد نتطلع الى هذا المقر والتعاون الذي يتيح للجمعية الاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية والبرامج التدريبية للمنظمة لتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية الكويتية، معربا عن شكره لماساكي تاكاوكا ولساتوشي تاكيزاوا، مبديا تطلع الجمعية الى الاستفادة من خبرات المنظمة وتقديرها لهذا التعاون لما له من انعكاسات إيجابية على قدرات الجمعية العلمية والتوعوية، ما يشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة الجمعية، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها المنظمة العالمية للمياه في أقطار العالم وما حققته من إنجازات مائية تعد فخرا لها.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

