السفير الإيطالي: مهرجان التصميم الإيطالي جسر من التواصل الثقافي بين إيطاليا والكويت

أسامة ديابشهد مجمع الأفنيوز على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين عروضا فنية ساحرة قدمتها فرقة «سبندييراتوري دي غوبيو» الإيطالية «مجموعة ملوحي الأعلام التاريخية لمدينة غوبيو»، ضمن فعاليات أسبوع التصميم الإيطالي في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز المئات من الزوار والمواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بالأجواء الإيطالية الأصيلة.وجاءت هذه العروض ضمن مهرجان التصميم الإيطالي الذي انطلق في 19 أكتوبر في مجمع الأفنيوز ويستمر حتى 29 أكتوبر في منصة الفن المعاصر (كاب)، احتفاء بالإبداع الإيطالي في مجالات التصميم، والفن، والموضة، والموسيقى، ضمن أجواء تمزج بين الثقافة الرفيعة والترفيه العام.وقال السفير الإيطالي لدى الكويت، لورينزو موريني، في تصريح صحافي بهذه المناسبة «يسعدنا أن نرى الحماس الكبير الذي أبداه الجمهور الكويتي تجاه الثقافة الإيطالية، مضيفا أن مهرجان التصميم الإيطالي ليس مجرد عرض للجمال والإبداع، بل هو جسر من التواصل الثقافي والحوار بين إيطاليا والكويت، ويعكس عمق العلاقات الثنائية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين».وأضاف السفير موريني «فرقة سبندييراتوري دي غوبيو» تجسد جانبا مميزا من التراث والفلكلور الإيطالي العريق، حيث تعود تقاليد ملوحي الأعلام إلى قرون مضت، وهي رمز للفخر، والمهارة، والانتماء. من الرائع أن نشارك هذا الإرث الثقافي مع الجمهور الكويتي العزيز».ونوه السفير إلى أن أسبوع التصميم الإيطالي في الكويت يهدف إلى إبراز الإبداع الإيطالي في مختلف المجالات، من التصميم الصناعي والمعماري إلى الفنون التقليدية، قائلا «نحن فخورون بأن نقدم في الكويت برنامجا متنوعا يحتفي بروح الابتكار الإيطالية التي تجمع بين التقاليد والتجديد، ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفني بين بلدينا».وقد لاقت العروض التي قدمتها فرقة «سبندييراتوري دي غوبيو» تفاعلا واسعا من الحضور الذين استمتعوا بحركات الأعلام المتناسقة تصاحبها موسيقى إيقاعية تقليدية، في مشهد مفعم بالألوان والطاقة والفرح، نقل عبق التاريخ الإيطالي إلى قلب الكويت.واختتمت الفعالية وسط أجواء احتفالية، مؤكدة نجاح أسبوع التصميم الإيطالي في جمع الجمهور حول الفن والثقافة الإيطالية، وتعزيز روح الحوار والتواصل الحضاري بين إيطاليا والكويت.

