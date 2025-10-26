"كونا": إطلاق برنامج "الأساليب الحديثة في الإعلام"

أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الأحد برنامجه التدريبي «الأساليب الحديثة في الإعلام والعلاقات العامة» بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ومؤسسة الموانئ الكويتية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري ويقدمه مدير إدارة التطوير والتدريب في اتحاد الإعلام الإلكتروني الإعلامي د.راشد الهلفي وموجه تقنيات تربوية وزارة التربية سارة حسين محاور عدة، منها مفهوم الإعلام الحديث والعلاقات العامة ودورهما في المجتمع المعاصر مع مثال واقعي. كما تتضمن محاور البرنامج أهمية العلاقات العامة كأداة تواصل مؤثرة مع مثال واقعي وكذلك العلاقة التكاملية بين الإعلام والعلاقات العامة.

