تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري، ونص القرار على:مادة 1 تعريفات٭ المجلس الأعلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.٭ الأمانة العامة الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.٭ القانون: قانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات.٭ الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه بالمادة (23) من القانون، والمنشأ لدى المجلس الأعلى.٭ مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المشكل بموجب هذا القرار.٭ الموارد: جميع المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق وأي تبرعات أو هبات غير مشروطة تقبل وفق الضوابط المعتمدة.٭ التبرعات والهبات غير المشروطة: ما يقدم للصندوق دون قيد أو شرط يخالف أغراضه أو يقيد إدارته أو يلزم بتصرف خارج أحكام هذا القرار والقانون.٭ المنح/ أوجه الصرف: ما يعتمد مجلس الإدارة تخصيصه من مبالغ وبرامج وخدمات الرعاية الضحايا والوقاية والتأهيل وفق أحكام هذا القرار.٭ الضحايا: المتضررون من العنف الأسري وفق التعريفات والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.٭ مراكز الحماية: الوحدات المرافق المختصة باستقبال وحماية ورعاية حالات العنف الأسري والتابعة للمجلس الأعلى.٭ برامج الوقاية والتأهيل: الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تعتمدها خطة الصندوق للحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبها وضحاياها.مادة 2: يشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من:٭ مدير إدارة مكتب الأمين العام - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.٭ ممثلان عن الإدارة المالية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.٭ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.٭ ممثل عن إدارة مراكز الحماية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.٭ رئيس قسم الخدمات - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة٭ ممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية - وزارة الشؤون الاجتماعية.٭ ممثل عن الإدارة المالية - وزارة الشؤون الاجتماعيةمادة 3: يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.مادة 4: تتكون موارد الصندوق مما يلي:أ - المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى.ب - التبرعات والهبات غير المشروطة.مادة 5: تخصص أموال الصندوق للصرف على:أ - تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري.ب - توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.مادة 6: يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:1 - تنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها.2- تحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها.3 - المحافظة على موارد الصندوق وتنميتها.4 - اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام.5 - اختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق.6 - يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.مادة 7: يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بالمهام التالية:1 - دعوة الأعضاء للاجتماع الدوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.2 - رئاسة وإدارة الاجتماعات.3 - تمثيل الصندوق في التوقيع على جميع العقود والرسائل والمكاتبات.4 - التوقيع مع أمين الصندوق على الشبكات ومعاملات البنوك المتعلقة بأعمال الصندوق.5 - تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.مادة 8: يتولى أمين الصندوق الاختصاصات التالية:1 - المتابعة المستمرة لتبرعات وإيرادات الصندوق والتحقق من تغطيتها المصروفات الصندوق وعرضها على المجلس.2 - قيد أصول وموجودات الصندوق في سجلات خاصة، على أن يتم جردها سنويا مرة واحدة على الأقل.3 - الإشراف على الحسابات الختامية.4 - توفير جميع البيانات التي يطلبها مدقق الحسابات.مادة 9: يتولى أمين السر الاختصاصات التالية:1 - إعداد دعوات انعقاد المجلس والاشتراك مع الرئيس في وضع جدول الأعمال.2 - إعداد محاضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق واعتمادها من الأعضاء والرئيس.3 - إعداد المراسلات الخاصة بالصندوق وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على مجلس الإدارة.مادة 10: يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.مادة 11: يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، ولمجلس الإدارة الحق في دعوة من يراه مناسبا من أصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتحدد آلية الدعوة في أول اجتماع للصندوق بعد تشكيله، وذلك بالوسيلة التي يتفق عليها أعضاء المجلس.مادة 12: يجب على عضو مجلس الإدارة إذا طرأ عذر يمنعه من حضور الاجتماع إخطار المجلس بالاعتذار قبل الجلسة، فإذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال سنة واحدة، أو استجد مانع يحول دون استمراره في العضوية، يرفع الأمر الرئيس المجلس الأعلى للنظر فيه واتخاذ اللازم.مادة 13: تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحق للعضو تسجيل اعتراضه في محضر الاجتماع.مادة 14: تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة فور إقرارها ما لم يحدد تاريخ آخر لبدء العمل بها.مادة 15: تصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من رئيس المجلس الأعلى، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (513) لسنة 2023 بشأن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، أو أي قرارات أخرى تصدر مستقبلا بهذا الشأن.مادة 16: يتم إعداد ميزانية تقديرية بكافة احتياجات الصندوق من مصروفات وإيرادات تبدأ من أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي، وذلك استنادا إلى تعميم وزارة المالية بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية، وتعاميم وزارة المالية الأخرى الخاصة بهذا الشأن، وتعتبر الميزانية المعتمدة من وزارة المالية هي الحد الأعلى للصرف ولا يجوز تجاوزها في أي حال من الأحوال، ويتم إعداد الحسابات الختامية للصندوق في نهاية السنة المالية المعنية، ويكون للصندوق أنظمة محاسبية منتظمة يعهد إلى محاسب متخصص لإثبات الإيرادات ومصروفات الصندوق، ولا يجوز تعديلها قبل الرجوع لوزارة المالية.مادة 17: يتولى مجلس الإدارة اعتماد أوجه الصرف وفقا لأحكام تعاميم وزارة المالية بشأن قواعد تنفيذ الميزانية، وأية تعاميم أخرى صادرة بهذا الشأن.مادة 18: لمجلس الإدارة الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة الخدمة أغراض الصندوق بمكافآت يقررها مجلس الإدارة وتصرف لهم بصفة شهرية، شريطة الالتزام بالاعتمادات المالية في الميزانية السنوية شريطة الالتزام بتعميم وزارة المالية بشأن قواعد تنفيذ الميزانية.مادة 19: تُلغى جميع اللوائح المعمول بما قبل إصدار هذه اللائحة.مادة 20: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، كل فيما يخصه.

